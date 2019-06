Cote d'Ivoire: Collectivités décentralisées - Le Trésor public forme les gestionnaires aux bonnes pratiques

La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, en collaboration avec la direction générale de la Décentralisation et du développement local, a organisé un séminaire de sensibilisation et d'information sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, le 27 juin, au Sofitel Hôtel Ivoire.

Axé sur les règles de gestion des collectivités territoriales, singulièrement sur les procédures d'exécution des budgets qui leur sont alloués, le séminaire a permis de clarifier le rôle et la responsabilité des différents acteurs intervenant dans la gestion desdites collectivités, d'identifier les difficultés de collaboration entre elles en vue d'y remédier.

« En sa qualité de conseiller financier des élus locaux, le Trésor public a l'obligation de faire en sorte que la gestion des finances locales se fasse de façon consensuelle, dans la légalité et la transparence », a expliqué le directeur général du Trésor public, Assahoré Konan Jacques. Qui a promis que le séminaire de ce jour sera renforcé par des campagnes de formation éclatées.

Koné Akpess Yapo Bernard, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, qu'il représentait à la cérémonie d'ouverture du séminaire, a indiqué qu'il « est plus qu'impérieux, pour les collectivités territoriales de disposer d'un système de finance locale efficace pour garantir une autonomie de gestion, en termes de mobilisation accrue des recettes et de maîtrise des dépenses. »

Car les collectivités territoriales constituent des centres d'intérêts sociaux, économiques et financiers. A ce titre, elles reçoivent des appuis budgétaires constants de l'Etat qui se chiffrent, pour l'année 2018, à 160,2 milliards de FCfa. Ces ressources financières sont composées de 97,9 milliards de quote-part d'impôts rétrocédés et de 62,3 milliards de subventions.