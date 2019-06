Madagascar: CAN 2019 / Madagascar - Les Zébus veulent faire vibrer toute l'Afrique

Grâce à un très joli coup franc inscrit en fin de partie, Madagascar a glané la première victoire de son histoire à la CAN en disposant du Burundi (1-0). La voie pour les 8èmes de la CAN 2019 se dégage pour les Malgaches !

Avec 4 points dans le groupe B, avant d'affronter dimanche l'ogre nigérian (6 pts), les Barea ont de grandes chances de terminer à l'une des deux premières places du groupe, devant la Guinée (1 pt) et le Burundi (0 pt). Et sinon d'être l'un des quatre meilleurs troisièmes qualifiés.

« Il y a énormément de fierté car nous avons donné beaucoup de bonheur à tous ceux qui nous soutiennent et qui croient en nous. C'est une grande première pour la Grande-Île, mais également tout l'océan Indien, et particulièrement La Réunion de par les nombreux joueurs de l'équipe qui y sont originaires. Voir tout le monde heureux, danser et chanter, c'est formidable », a confié le défenseur malgache Pascal Razak dans des propos relayés par clicanoo.re.

C'est un match important pour Madagascar, qui peut se qualifier pour les 8èmes de finale de la CAN 2019 en cas de match nul ou de victoire face au Nigéria. 2ème du groupe B, Madagascar réalise une très belle phase de poules et n'a pas encore perdu depuis son entame dans la compétition. La Grande-Île est donc dans une très bonne situation à l'entame de cette dernière journée de la phase de poules. D'autant plus que son adversaire ce dimanche, le Nigéria, est déjà qualifié pour le prochain tour.

Pour Pascal Razak le mot d'ordre face aux Super Eagles demain, « c'est de tout donner, même si le Nigéria est l'un des favoris de la compétition. On est le petit Poucet, c'est bien ce qu'on a fait, mais on ne veut pas s'arrêter là. On continue de ne rien lâcher, avec la volonté de faire connaître notre football et de faire vibrer toute l'Afrique ».

Avec 4 points au compteur en deux rencontres, les Zébus peuvent sereinement envisager la qualification pour le tour suivant, et même la première place de la poule, à condition de l'emporter dimanche prochain face aux Super Eagles du Nigeria lors de la troisième et dernière rencontre de ce groupe B.

« C'est le défi qu'on s'est fixés. On ne réalise pas encore qu'on a quatre points en deux matches. Le coach a cru en nous. On va tout donner pour faire partie des meilleurs troisièmes, des deuxièmes ou même des premiers des groupes. On sait tous que si ça passe, c'est toujours mieux d'avoir un adversaire moins costaud. Même si de nos jours, il n'y a plus de petites équipes », a ajouté l'arrière garde des Barea.