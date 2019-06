Tunisie: CAN 2019 - Que se passe-t-il dans le nid des Aigles de Carthage ?

Visiblement rien ne plus dans le nid des Aigles de Carthage. C'est peu dire que la Tunisie a du mal à entrer dans cette CAN 2019.

Après le partage des points initialement concédé à l'Angola (1-1), les Tunisiens n'ont pas réussi à faire mieux vendredi après-midi à Suez. Face au Mali, Alain Giresse et ses hommes concèdent un second nul dans cette compétition. Il faudra probablement faire plus pour terminer parmi les deux premiers de ce groupe E, voire parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Suite à ce match nul, la Tunisie est en deuxième place avec 2 points.

Mis à part que les Tunisiens auront un choc assez important en dernière journée face à la Mauritanie, il semblerait que l'ambiance qui règne dans le nid des Aigles de Carthage est délétère. Selon Kawarji, malgré tous les démentis officiels, il semble bien que l'ambiance entre les joueurs de la sélection tunisienne à Suez n'est pas au beau fixe.

« Après l'épisode Ali Maaloul et qui a conduit à son éviction de la CAN 2019, plusieurs rumeurs ne cessent d'évoquer un certain malaise de certains joueurs qui estiment que certains dans le groupe bénéficient d'un statut de titulaire indiscutable et ce quel que soit leur état de forme,» peut-on lire sur le site.

Dans cette CAN 2019, les Tunisiens (2 points) devront remporter leur prochain match de poules mardi prochain contre la Mauritanie pour se qualifier.