Cameroun: 171 élites de la région de l'ouest mettent en garde les anti-sardinards

Réunis le 28 JUIN 2019 à Yaoundé, ils ont dit leur détermination à « œuvrer pour la réussite de la politique des Grandes Opportunités » et « faire barrage aux menées subversives et antidémocratiques »

Tous originaires de l'ouest Cameroun, ils sont, sénateurs, députés, fonctionnaires, hommes d'affaires et de la société civile. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction intitulé « Appel des élites de la région de l'ouest au calme et à la raison » Ils dénoncent « la réalisation des actes barbares visant à nuire à l'image de marque du Cameroun et du Président de la République, S.E. Paul BIYA »Faisant allusion aux « actes de barbarie » dans les ambassades du Cameroun à Paris et autres incursion à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse ils s'insurgent contre « la gravité de ces actes ignobles au regard de la civilité républicaine ainsi que des traditions, des us et coutumes des communautés de la Région de l'Ouest » Et, avec fermeté, ils ont dit leur « détermination à faire barrage aux menées subversives et antidémocratiques » Tout en e désolidarisant des « auteurs et les commanditaires des actes de défiance à l'égard des autorités légitimes veulent déstabiliser les institutions au profit de leurs intérêts égoïstes » Avec une menace à peine voilée à l'endroit de « ceux des commanditaires et auteurs de ces actes ignobles, issus pour certains de la Région de l'Ouest, qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes et qu'ils n'engagent, en aucun cas, les communautés de la Région de l'Ouest qui ont été et sont, de tout temps, pacifiques »

Au demeurant, les 171 signataires invitent « Tous les ressortissants de la Région de l'Ouest, installés à l'étranger, à être de dignes ambassadeurs du Cameroun et à défendre l'image de marque de notre pays » Et puis surtout, les « acteurs politiques et sociaux qui soutiennent ces groupuscules de vandales à inscrire leur démarche politique dans le cadre des institutions et des lois de la République »