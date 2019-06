Congo-Brazzaville: Commission nationale d'investissements - Huit sociétés obtiennent leurs agréments à la deuxième session

La structure a aggréé huit dossiers sur les treize en exament et en a ajourné cinq, lors de sa réunion tenue, le 28 juin à Brazzaville, sous la direction de son président, Jean Raymond Dirat.

Des treize dossiers examinés par la commission au cours de sa deuxième session de l'année en cours, huit étaient nouveaux et sept anciens, rejetés lors de la première session tenue en avril dernier. Pour l'ensemble des de ces dossiers, les investissements prévisionnels étaient estimés à plus de quatre-vingt-six milliards cent quatre-vingt millions francs CFA. Et au cas où cela viendrait à être réalisé, environ mille cent soixante-huit emplois directs pourraient être générés.

Au terme de l'examen, huit dossiers ayant rempli les conditionnalités prévues par les textes ont reçu leurs agréments d'investissement. Ces potentiels opérateurs économiques envisagent d'investir à Brazzaville et à Pointe-Noire, dans des secteurs d'activités tels que l'exploitation forestière, les télécommunications, la pêche, l'industrie, les bâtiments et travaux publics, l'écotourisme et le domaine des services.

Notons que le nombre de dossiers examinés au cours de cette seconde session est en baisse, par rapport à celui de la première session qui en avait vingt-six dont quatorze avaient reçu un avis favorable et douze ajournés.

En rappel, la commission nationale des investissements est un organe d'exécution de la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements. Elle a pour mission principale d'examiner les demandes d'agrément sollicité par les entreprises et d'accorder à celles qui remplissent les critères des avantages particuliers prévus dans la charte des investissements.