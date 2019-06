Centrafrique: Le PAM octroie soixante-dix-neuf millions de dollars pour combattre l'insécurité alimentaire

L'agence onusienne poursuit son plaidoyer pour susciter auprès des bailleurs de fonds le financement du gap à combler pour les six derniers mois de l'année.

L'appel à fonds lancé le 27 juin intervient dans un contexte sécuritaire difficile dans le pays, en dépit de l'optimisme des partenaires au sortir de l'accord de paix de Khartoum.

En Centrafricaine, plus de 1,8 million de personnes se trouvent dans une extrême pauvreté, victimes d'insécurité alimentaire. Ainsi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a sollicité une somme de soixante-dix-neuf millions de dollars pour subventionner environ trois millions de personnes.

En effet, le représentant du PAM a fait appel aux bailleurs de fonds pour secourir ces personnes se trouvant dans des conditions alarmantes en termes d'insécurité alimentaire, précisément à Kaga-Bandoro, Obo, Rafai, Bria et dans les préfectures de Mbomo, Haute Kotto et Haut Mbomou.

Selon les informations reçues au niveau du représentant du PAM, la somme octroyée est utile pour les prochains mois en vue d'offrir une ration alimentaire de base et aussi un supplément nutritionnel aux enfants de moins de 5 ans.

« La situation en Centrafrique est très grave. Elle est la troisième urgence humanitaire la plus importante après la Syrie et le Yémen. C'est presque trois millions de Centrafricains qui sont affectés par cette crise humanitaire, donc ramener à la population globale, ça montre l'acuité et l'échelle ainsi que la profondeur de cette crise humanitaire », s'inquiète le PAM

« Nous avons une étude récente qui montre que c'est 1,8 million de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Pour servir un peu plus de six cents personnes par mois, nous aurions besoin pour les prochains mois de soixante-dix-neuf millions de dollars. Cela nous permettrait d'offrir une ration alimentaire de base et aussi un supplément nutritionnel aux enfants de moins de 5 ans », a poursuivi l'agence onusienne.

Cette crise humanitaire qui affecte les femmes et les enfants aura des conséquences si rien n'est fait. Pour faire face à cela, le PAM table sur un investissement sur l'avenir, à savoir la cantine scolaire, des achats locaux auprès des organisations paysannes et des travaux communautaires à impacts rapides.