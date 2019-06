Afrique: Le Fonds mondial félicite le Royaume-Uni d'avoir augmenté de 16 pour cent sa promesse de don

Genève — Le Fonds mondial a félicité le Royaume-Uni pour la formidable impulsion qu'il a donnée dans le domaine de la santé mondiale en s'engageant fermement à contribuer à mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et à sauver des millions de vies dans le monde.

La Première ministre Theresa May a annoncé une promesse de don de 1,4 milliard de livres sterling pour les trois prochaines années, soit une moyenne de 467 millions de livres sterling par an et une augmentation globale de 16 pour cent par rapport à la contribution du pays pour l'actuelle période de trois ans.

Madame May a fait cette annonce à l'occasion du Sommet du G20 organisé à Osaka, au Japon, où se tient la première réunion conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G20 pour discuter du financement durable de la santé en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Plus tôt cette semaine, le Japon a annoncé sa propre promesse de don en vue de la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui vise à recueillir au moins 14 milliards de dollars US à l'appui de programmes pouvant protéger 16 millions de vies contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

« La promesse du Royaume-Uni adresse un message fort au monde entier : nous devons tous accélérer le mouvement pour mettre fin aux épidémies », a déclaré Peter Sands, le directeur exécutif du Fonds mondial. « Du reste, cette augmentation de 16 pour cent montre bien que le pays fait figure de chef de file dans ce domaine. »

Dans le cadre de cette nouvelle promesse de don, le gouvernement britannique apportera également l'équivalent des investissements provenant d'organisations privées jusqu'à concurrence de 100 millions de livres sterling afin d'encourager le secteur privé à s'engager davantage dans la lutte contre le paludisme.

Rory Stewart, le secrétaire au Développement international, a déclaré : « Nous sommes très fiers des efforts que nous déployons avec le Fonds mondial pour lutter contre le VIH et le sida, la tuberculose et le paludisme, mais beaucoup trop de gens meurent encore de ces maladies. »

« Nous allons continuer d'investir dans la lutte contre ces maladies pour, en fin de compte, aboutir à leur élimination, et nous veillerons à ce que d'autres pays y apportent une contribution généreuse. Ces infections se jouent des frontières, si bien que notre soutien vient en aide aux plus démunis de la planète, mais qu'il nous protège également ici, chez nous. »

Le Royaume-Uni est un fervent partisan du partenariat du Fonds mondial depuis que celui-ci a été créé en 2002. C'est ainsi que les investissements britanniques ont aidé le Fonds mondial à sauver plus de 27 millions de vies et à réduire de plus d'un tiers les décès dus à ces trois maladies infectieuses mortelles.

Le Royaume-Uni défend en outre une conception efficace et moderne du développement centrée sur les résultats, l'impact et l'utilisation optimale des ressources.

La France accueillera à Lyon, le 10 octobre 2019, la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui cherche à recueillir au moins 14 milliards de dollars US pour les trois prochaines années, afin d'aider à sauver 16 millions de vies, à réduire de moitié les taux de mortalité liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme et à construire des systèmes de santé plus solides d'ici 2023. Même si les promesses de don seront, pour beaucoup, annoncées lors de la conférence elle-même, de nombreux donateurs choisissent de le faire avant la tenue de la réunion.

Le Royaume-Uni continue de faire preuve d'un engagement solide à l'égard de la santé mondiale et accueillera en 2020 la conférence de reconstitution des ressources de Gavi, l'Alliance du vaccin.