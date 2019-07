Afrique: CAN 2019 - Les réactions après Bénin-Guinée-Bissau

Les équipes du Bénin et de la Guinée-Bissau ont fait match nul 0-0 dans le groupe F de la CAN 2019. Un résultat qui ne satisfait aucune des deux équipes. Surtout des Béninois qui courent toujours après leur première victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Réactions.

Jordan Adéoti, milieu de terrain de l'équipe du Bénin : « C'est une déception pour nous. On savait que la Guinée-Bissau était un adversaire direct pour nous dans cette compétition. On avait à cœur de gagner. On a fait une mauvaise première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a bien réagi. On les a poussés. A la fin du match, ils étaient bien plus fatigués que nous. On s'est créé des occasions de but. Malheureusement, on ne les a pas mises au fond. Donc, il y a beaucoup de frustration. [... ] Il nous reste un très gros match face au Cameroun. C'est le tenant du titre. Ça va être très difficile. Mais on croit en nos chances. »

Michel Dussuyer, sélectionneur de l'équipe du Bénin : « On a manqué un peu d'impact physique par moment. On a manqué d'un peu de justesse technique face à la Guinée-Bissau. Mais on est toujours en vie dans ce groupe F. Car on a un troisième match à jouer. Ce sera difficile parce qu'on va affronter le champion d'Afrique, qui n'est pas qualifié encore. [Sur le fait que le Bénin n'a jamais gagné de match à la CAN] Cette situation est frustrante. Lorsqu'on regarde la poule, l'adversaire a priori le plus abordable, c'est la Guinée-Bissau. Donc, il y a beaucoup de regret de ne pas avoir obtenu cette victoire ce soir. »

Joseph Mendes, attaquant de l'équipe de Guinée-Bissau : « ça a été un match très équilibré, avec très peu d'occasions de but, fermé, avec beaucoup de duels. Ce n'était pas le plus beau match de la Coupe d'Afrique, je pense ! Mais on a pris un point et on va jouer une grande finale face au Ghana. Il faut espérer qu'on pourra battre les Ghanéens, parce qu'on est obligé de les battre si on veut espérer passer le prochain tour. [... ] Il n'y aura pas de mystères. Il faudra attaquer. On s'est contenté de beaucoup défendre. Face au Ghana, il faudra changer certaines choses et jouer de manière beaucoup plus offensive. »

Baciro Candé, sélectionneur de l'équipe de Guinée-Bissau : « Ce n'est pas un bon résultat. La Guinée-Bissau jouait pour gagner. Mais ça a été très difficile contre le Bénin. C'est une équipe très forte. Un point, c'est bon, tout de même. Lors du dernier match, nous allons tout faire pour gagner face au Ghana et passer ce premier tour, avec 4 points. »