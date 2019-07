Congo-Kinshasa: Devenu le numéro 1 du PALU, Luigi Gizenga appelle à l'adoption du socialisme et au rejet du capitalisme

Luigi Gizenga, fils biologique du Patriarche Antoine Gizenga, est passé de Secrétaire a. i à Président du PALU. A la place du cinquantenaire, samedi 28 juin dernier, cette force politique inépuisable de l'Ouest a encore prouvé de quoi était capable non seulement la base de ses partisans, mais aussi et surtout ses cadres qui se reconnaissent dans une vision basée sur des idéologies plutôt qu'une vision basée sur des individus.

Ainsi, Luigi Gizenga a exhorté toutes les forces politiques à se ranger dans le régime socialiste, qui est aussi l'identité du PALU, où l'intérêt du souverain primaire est mis au centre de tout.

Il appelle donc à abandonner toute forme de capitalisme dans la gestion de la Res Publica. Par ailleurs, le fils du vénérable Gizenga a initié l'ouverture du deuil d'Antoine Gizenga, son défunt père, qu'il estime n'avoir pas été enterré en personne digne de son rang et de son combat pour l'indépendance, ni de par sa dernière volonté, en l'occurrence, celle d'être fièrement enterré dans sa terre natale. Une collecte de fond symbolique a donc été ouverte pour préparer les obsèques qu'il faut à l'homme de Buma et lui construire un mausolée convenable. La collecte se prolongera jusqu'au jour probant des obsèques du Patriarche.

"Le Congo ne doit plus être une forêt vierge, où seules les gros arbres s'accaparent des eaux de pluies, mais un jardin botanique où toutes les plantes ont les mêmes chances d'être arrosées", a commenté Luigi Gizenga, faisant allusion au rêve de son défunt père, qui ne jurait que sur la justice sociale, tous les jours de sa vie sur terre.

Voulant immortaliser le combat de son géniteur, Gizenga Fils a fustigé ce qu'il appelle «Le monstre qui a asservit le Congo pendant 54 ans».

"Le peuple congolais doit savoir la vérité. Le seul et l'unique responsable de l'injustice que vit le peuple congolais et à qui il est imputé sa souffrance il y a 54 ans, c'est le capitalisme. Ce système qui asservit notre peuple pour que celui-ci ne puisse pas tirer le juste dividende de l'indépendance du Congo. Nous devons nous en débarrasser", a-t-il argumenté.

Bannir le capitalisme

Pour lui, le système à adopter aujourd'hui, «et cela a été le fer de lance de Lumumba et Gizenga», c'est le socialisme où toute personne peut se réjouir de son propre travail et dans lequel l'intérêt général prévaut sur les intérêts particuliers. C'est pourquoi, il interpelle les gestionnaires de la Res Publica afin qu'ils reviennent à la raison. "On ne construit rien sur l'injustice", a-t-il averti.

Intérêt général

Quant à l'actualité politique de l'heure, Luigi Gizenga a conseillé à la nouvelle équipe dirigeante du pays de ne pas faire passer la satisfaction de leurs ambitions individuelles avant celles du peuple.

"Dans l'ordre des priorités, nous défendons les intérêts de la nation, du peuple et du parti. Ce n'est qu'après que vient la satisfaction de nos ambitions individuelles. C'est pourquoi, il est injustifiable que, pour des raisons partisanes quelconques, la culture de la violence vienne entacher notre démocratie. Une démocratie pour laquelle nous avons eu déjà suffisamment des martyrs et surtout parmi les militants du Parti Lumumbiste unifié. Plus que pour des intérêts partisans, le combat politique doit être fait pour des intérêts de la nation et son peuple", a-t-il martelé.

Collecte des fonds

Juste après son allocution, Gizenga Luigi a ouvert la collecte des fonds pour la construction d'un mausolée digne pour son regretté père et a décrété un deuil au sein du PALU jusqu'à ce que le corps du vétéran Antoine soit inhumé dans les conditions requises selon sa propre volonté. Fils d'un homme qui a longtemps lutté pour l'indépendance et la démocratie en RD. Congo, l'ancien Secrétaire Général du PALU a mis en garde les occidentaux qui s'occupent à alimenter des guerres intestines entre les congolais, qui sont pourtant en train de se battre pour consolider leur démocratie.