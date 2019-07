Congo-Kinshasa: Willy Makiashi - "L'œcuménisme congolais va booster la refondation de l'heure"

A l'instar du Parti Lumumbiste Unifié (PALU) qui fut le cartel des forces nationalistes de gauche en 1960, Willy Makiashi, homme politique et ancien secrétaire permanent du PALU, a aussi pris part au lancement de la collecte des fonds pour la construction d'un mausolée digne au Patriarche Gizenga, le samedi 28 juin dernier, à la Place du cinquantenaire.

Selon ce cadre du PALU, chaque force politique du Congo doit s'identifier de par son appartenance, comme partout ailleurs, où l'on trouve ceux de droite et ceux de gauche. Par ailleurs, lors de son allocution, Lugi Gizenga, fils biologique d'Antoine Gizenga et actuel tenant du bâton de commande du PALU, a insisté sur l'identification de chaque parti politique. Le PALU, éclaircit-il, est un parti nationaliste et socialiste. "Nous œuvrons primordialement pour l'intérêt suprême de la nation et du peuple".

Quoique la plupart fustige la coalition de Gizenga et Kabila jadis et de Kabila et Tshisekedi aujourd'hui, Willy Makiashi a tenu à apporter une lumière quant à ce et atteste que le rapprochement des partis nationalistes va booster la refondation de l'heure.

Professeur de son état, il a comparé la coalition des forces politiques de la gauche à l'œcuménisme, qui est un rapprochement de religions et croyances différentes. Chaque parti politique nationaliste, dit-il, a sa vision et son idéologie. Mais, c'est l'œcuménisme de ces partis qui va booster la refondation de l'heure, comme ce fut le cas avec le cartel de 1960 qui a accouché du Parti Lumumbiste Unifié. Cette unification d'antan, élucide Willy Makiashi, a mis ensemble le MNC de Patrice Emery Lumumba, le parti solidaire africain d'Antoine Gizenga, les balubakat avec Lubaya et ses camarades et tant d'autres... Mais parce qu'il y a évolution, aujourd'hui, le besoin est encore ressenti avec les nationalistes qui sont arrivés, qui émergent pour que le bloc soit recréé.

Plusieurs idéaux

Le fait pour lui qu'en ce jour le CACH, le FCC et le PALU se soient mis ensemble, c'est la divinité qui leur y a obligé à la société congolaise, indépendamment de la volonté humaine, bien qu'ils soient tous des partis nationalistes aux fonds idéologiques différents. Cette précision, Makiashi la donne par rapport à Lugi Gizenga, qui tient mordicus à ce que chaque parti politique qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, s'identifie.

Faisant allusion à la crise politique actuelle, les lumumbistes ont, par ailleurs, averti à tous les politiciens d'assumer leur couleur politique, socialiste ou libérale car, «dans l'ordre des priorités, nous dans le PALU nous défendons les intérêts de la nation, du peuple et du parti. Ce n'est qu'après que vient la satisfaction de nos ambitions individuelles. C'est pourquoi, il est injustifiable que, pour des raisons partisanes quelconques, la culture de la violence vienne entacher notre démocratie».

Loin de ceux qui pensent que la coalition est une mauvaise chose, le Professeur Willy Makiashi réitère son point de vue positif quant à ce. La force de tous ces partis nationalistes réunis, nonobstant leurs différences, ne peut que propulser les réformes de ces derniers. Par contre, il serait fou selon lui d'adopter le libéralisme au détriment de la justice sociale.

Willy Makiashi et Cie conseillent l'adoption du socialisme et l'abandon du libéralisme. Pour le Professeur, le peuple sait cerner la bonne vision, celle qui privilégie d'abord ses intérêts. Et tous ceux qui se reconnaissent comme tel ne doivent plus poser des actes égoïstes, tachant de vouloir réduire les intérêts collectifs à leurs propres caprices partisanes. C'est pourquoi, il leur est demandé de ne pas berner l'opinion mais de se situer clairement dans leur position identitaire qu'est le socialisme ou le libéralisme et de lever toute équivoque.