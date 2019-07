Burkina Faso: Crise au CDP - « Une minorité d'antidémocrates infiltrés veulent imposer leur candidat »

document

Suspension de son congrès extraordinaire suite à une décision de justice, boycott d'une rencontre par des militants, tentative de saccage de son siège, bref, les dernières semaines n'ont pas été du tout calme au Congrès pour la démocratie et le progrès. Raison pour laquelle la direction du parti a décidé de sortir du bois.

Dans une déclaration signée de son président, le CDP pointe un doigt accusateur sur « des militants internes à la solde de prébendiers » qui se livrent à « des actions de diffamation et de dénigrement du parti ».

La raison de ces agissements est qu'une « minorité d'antidémocrates infiltrés veulent imposer leur candidat comme celui du parti », lit-on dans le message que nous vous proposons in extenso.

« Militantes, militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ;

Peuple du Burkina Faso,

Notre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), a annoncé par voie de conférence de presse la tenue d'un Congrès extraordinaire pour le 16 juin 2019 à Ouagadougou.

Ce Congrès extraordinaire avait pour objectif la relecture de nos textes fondamentaux afin de régulariser la composition du BPN, conformément à nos statuts et règlement.

Contre toute attente, des camarades membres du Bureau exécutif national et du Bureau politique national se sont opposés à la tenue dudit congrès et ont attrait le parti en justice et au niveau du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation, et de la Cohésion sociale (MATDCS).

Pourtant, ces camarades avaient pris part aux différents travaux et rencontres et ont partagé la collégialité des décisions prises par la direction politique nationale.

Le Bureau exécutif national s'est réuni le lundi 17 juin 2019. Il a procédé à une analyse approfondie du contexte dans lequel le Congrès extraordinaire a été suspendu, des moyens de se conformer à la décision de justice et a mis en place un comité devant œuvrer à proposer un bureau politique national composé de six cents (600) membres au plus comme le stipulent nos textes.

Afin de donner l'information juste aux secrétaires généraux de section et à leurs adjoints ainsi qu'aux secrétaires généraux des sous-sections et d'organiser par la même occasion une séance de travail pour limiter le nombre de membres du BPN, la direction politique nationale du parti a organisé une rencontre le dimanche 23 juin 2019 au stade du 4-Août.

C'est dans l'attente du début des travaux qu'une horde de personnes, maquillées de T-shirts à l'effigie du parti, est venue vandaliser les locaux du lieu de la réunion au « stade du 4 août ». Par la même occasion, elle a inquiété les participants à la rencontre avec pour objectif de les empêcher de la tenir.

Après leur forfait, ils se sont dirigés au siège du parti à Ouagadougou pour le saccager. Des mesures ont été prises pour les en empêcher.

La raison de ces agissements est qu'une minorité d'antidémocrates infiltrés dans le parti veulent imposer leur candidat, par ailleurs indépendant, comme candidat de notre parti, d'une part, et empêcher le parti de se conformer à la décision de justice, d'autre part.

Le CDP condamne toutes formes de violence et appelle les militantes, militants et sympathisants à la sérénité. La direction du parti prendra toutes les mesures nécessaires pour faire régner l'ordre et faire respecter le droit républicain.

Une fois de plus, l'avenir nous a donné raison. Car le CDP a relevé le défi de la remobilisation de ses militants. Le CDP est la réponse aux aspirations profondes du peuple burkinabè dans sa quête de démocratie, de paix, de justice, de réconciliation et de développement.

La reconquête du pouvoir étant actée et afin d'empêcher le parti d'un grand homme, en la personne de Blaise Compaoré, de gagner par les urnes, des militants internes à la solde de prébendiers tentent de s'interposer en se livrant à de pitoyables actions de dénigrement, de diffamation du parti, de sa direction politique nationale et de son président, Eddie Komboigo.

Le CDP prend à témoin l'opinion politique nationale et internationale des agissements antidémocratiques, antirépublicains et barbares de ces individus sans foi ni loi qui ont fait le choix de la violence afin de se mettre à la marge du progrès.

Nous rassurons nos militants, nos sympathisants et l'opinion nationale et internationale que le CDP est un grand parti qui a en interne les ressources nécessaires à la reconquête démocratique du pouvoir d'Etat en 2020. Le CDP ne saurait lésiner sur la discipline, le respect des principes démocratiques et l'application du droit républicain.

La direction du parti, dans un esprit d'unité et de discipline, prendra dans les jours à venir, avec discernement et fermeté, les décisions adéquates à la bonne marche du CDP.

Démocratie - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26 juin 2019