Madagascar: BAD - Akinwumi Adésina confirme son soutien au régime Andry Rajoelina

C'est le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato qui a proposé avec succès la candidature de Madagascar pour l'accueil de la 2e réunion de reconstitution du FAD 15. Il a accueilli hier à Ivato le Président de la BAD, Akinwumi Adésina.

La Banque Africaine de Développement figure parmi les grands bailleurs de fonds déterminés à appuyer Madagascar dans ses efforts pour la relance économique.

Le Président de la BAD, Akinwumi Adésina, est arrivé hier au pays à la tête d'une forte délégation. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Ivato par le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato.

Importantes infrastructures

« Vous avez un président jeune et dynamique qui mérite d'être appuyé dans les actions qu'il mène pour le développement de votre pays », a déclaré le président de la BAD, lors d'un point de presse qu'il a donné hier, à son arrivée à Ivato. Une manière de confirmer que la BAD est disposée à continuer à financer des projets de développement en faveur de la Grande Ile. Et lui de rappeler que Madagascar, qui est membre de la BAD depuis 1976, a pu réaliser d'importantes infrastructures pour le développement. Il a cité entre autres les projets d'actualité, la réhabilitation des RN 9 et RN 35. En tout cas, cette appartenance de Madagascar à la BAD a largement contribué au développement du pays et le régime actuel affiche sa détermination à renforcer les relations avec ce bailleur de fonds continental. « Le président Andry Rajoeilina a toujours affirmé cette appartenance de Madagascar dans le concert des nations africaines » a affirmé, pour sa part, le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato.

Grande première

Une approche continentale prônée par le numéro Un de l'Etat et qui se vérifie sur le terrain à travers cet accueil par Madagascar de la deuxième réunion de reconstitution du FAD 15 (15e Fonds Africain de Développement) qui débute demain au Carlton. Une grande première pour Madagascar qui démontre ainsi sa détermination à bien se positionner sur le continent africain. « Quand le ministre de l'Economie et des Finances a proposé la candidature de Madagascar pour l'accueil de la deuxième réunion de reconstitution de la FAD 15, les membres de la BAD l'ont félicité », a affirmé Akinwumi Adésina. Un grand honneur en somme pour Madagascar qui aura probablement l'occasion de défendre sa cause durant cette réunion afin d'obtenir le maximum de fonds pour réaliser les objectifs fixés dans le Plan pour l'Emergence de Madagascar qui sera bientôt présenté.