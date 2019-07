Cote d'Ivoire: Concours de mathématiques et de littérature - Les meilleurs élèves des établissements secondaires de Marcory récompensés

L'Ong Unik Leader a récompensé les meilleurs élèves du secondaire de la commune de marcory qui ont participé au " concours de mathématiques et de littérature édition 2019", le samedi 29 juin, à la cathédrale notre Dame d'Afrique de Bietry.

Quatre-vingt-six élèves des classes de terminale A, C et D issus des différents établissements scolaires secondaires de la commune de Marcory, qualifiés de meilleurs ont pris part à ce concours.

Ils ont été sélectionnés en fonction de leur rendement et soumis aux épreuves de mathématique et de littérature, le 4 mai dernier.

Et ce sont les trois meilleurs de chaque discipline qui ont été primés. Ils ont eu des moyennes allant de 15 à 17.

Ces lauréats sont repartis chacun avec des lots composés d'ordinateurs, des smartphones, des livres, des stylos etc. Les autres participants ont reçu chacun un diplôme de reconnaissance, des livres, des stylos et plusieurs autres gadgets.

En présence des autorités politiques et administratives, parents d'élèves, élèves et responsables de la direction de l'éducation/formation Abidjan2, Assanté Bazoumana, président de l'ong Unik Leader A situ2 le but de ce concours.

Selon lui, l'objectif visé est de donner de la motivation aux élèves, tout en leur permettant de croire en leur potentialité afin de relever les défis du futur. Et d'ajouter que l'œuvre entamée va se poursuivre pour promouvoir l'excellence sur tout le territoire national.

Étienne Boni kan, représentant Mme la directrice régionale de la formation professionnelle d'Abidjan 2, s'est réjoui de la belle initiative de l'Ong, qui selon lui, fait la promotion de l'excellence dans le système éducatif.

Par ailleurs, il a exhorté les autres organisations de la société civile à emboîter le pas à Unik Leader afin de célébrer davantage l'excellence dans les écoles.

Binan Kouassi Yohan et Billy Doroux Emmanuel, respectivement en classe de terminal C et D, tous deux lauréats, ont tenu à remercier les initiateurs. Selon eux, ce concours participe à détecter des pépites dans ces disciplines et à les valoriser ainsi qu'à les motiver au travail.

Créé en 2014, l'ong Unik leader est sa 3e édition en termes de la promotion de l'excellence.