Cote d'Ivoire: Forum national Amadou Gon Coulibaly - Le président Ismaël Savané investi

Le Pr Djaha Konan a procédé le samedi 29 juin 2019, à Anyama, à l'investiture officielle du président du Forum national Amadou Gon Coulibaly (Fonagc), Ismaël Savané.

Cadre du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le Pr Djaha Konan a félicité le président du Fonagc et l'ensemble de ses filleuls pour leur initiative et les a invité à poursuivre avec honnêteté et loyauté l'implantation du Rhdp.

« En choisissant de suivre Amadou Gon Coulibaly, vous avez fait le bon choix», a déclaré Djaha Konan, expliquant que le Premier ministre est la personne indiquée à traduire dans les faits, les instructions du Président Alassane Ouattara.

Le président du Fonagc, Ismaël Savané, a expliqué que sa structure est un cadre d'échange et d'information sur les actions menées par le Premier ministre à travers toute la Côte d'Ivoire et ce, sous les instructions du Chef de l'Etat.

Ce forum dit-il, regroupe toutes les confessions religieuses et l'ensemble des partis politiques présents sur l'échiquier national. « Amadou Gon Coulibaly est notre guide. C'est le reflet du Président Alassane Ouattara », a-t-il déclaré.

A l'en croire, sa structure prône la paix et le développement de la Côte d'ivoire. « Or nous savons tous que, seul le Rhdp peut apporter la paix, la stabilité et le progrès au pays.

C'est pourquoi nous invitons ceux qui hésitent encore à nous rejoindre pour la suite de la lutte », a conclu le nouveau président du Fonagc.