Cote d'Ivoire: Le groupe Paris Inn sous le charme d'Assinie et San Pedro

A l'invitation de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, l'institution de développement de projets d'investissements et de gestion hôtelière française Paris Inn, était en mission de prospection en Côte d'Ivoire et a affiché son intérêt pour les sites balnéaires du Sud-est et du Sud-ouest.

Dans le cadre de l'activation de la Stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », et qui nécessite des investissements tous azimuts de plus de 3200 milliards de FCFA, le Groupe français Paris Inn était en mission de prospection et d'affaires, du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019 en Côte d'Ivoire.

L'objectif global de cette mission était de procéder à une visite technique des zones d'intérêt touristique d'Assinie d'une part, et de celles de San Pedro d'autre part, en prélude audéveloppementd'un complexe hôtelier affiché par le groupe.

Des sites de 37 ha, à Assinie, et de 15 ha,à San Pedro, ont notamment retenu l'attention des investisseurs français, sous la coupe du fondateur et Pdg de Paris Inn, Jean-Bernard Falco qui conduisait une délégation de 5 personnes.

C'est en tout cas ce qui ressort du débriefing de cette mission qui a reçu l'assentiment des autorités administratives, politiques et coutumières des localités visitées.

Et ce, au grand satisfecit dela délégation du Ministère du Tourisme et des Loisirs conduite par Andi Daniel, Conseiller technique du Ministre Siandou Fofana, en charge des projets et comprenant le Directeur de la planification, de l'aménagement et des projets, Klo Fagama, ainsi que les Directeurs régionaux du Tourisme des deux localités.

Pour piqûre de rappel, il incombe de noter que, fondée en 2005 sous sa forme actuelle, la société Paris Inn est présente depuis quatre générations au sein du marché parisien et gère un parc hôtelier de 9 hôtels 5 étoiles et 20 hôtels 4 étoiles, soit 29 hôtels, 1896 chambres et 1000 collaborateurs. Il réalise un volume d'activités de 88,5 milliards d'euros au 31 décembre 2018.

Pour en revenir à la mission ivoirienne, il importe de souligner qu'elle a bénéficié de l'appui technique du Bureau national d'études technique et de développement (Bnetd) et du cabinet d'avocat GIDE.

Car, il convient de préciser que la visite technique a concerné, pour la région du Sud-est, deux sites entre mer et lagune, dans la Zone d'intérêt touristique prioritaire d'Assinie (ZITP). Le premier d'une superficie de 67 ha situé au PK 5 et le second d'une superficie de 37 ha situé au PK 12.

Pour la région du Sud-ouest, les sites touristiques balnéaire de San Pedro d'une superficie d'environ 15 ha et celuid'intérêt touristique de la baie de Taki d'une superficie de 1012 ha, ontreçu le groupe Paris Inn. hôtes ont noté le caractère pittoresque et vierge de ce territoire de développement et d'expansion touristique.

Pour en revenir à « Sublime Côte d'Ivoire », sa mise en œuvre à l'échéance 2025, devrait permettre de passer de près de 2 millions de touristes internationaux enregistrés en 2018 à environ 5 millions.

Portant la contribution de l'industrie touristique au PIB estimée à 6,25% en 2018 à environ 9% sur la même période, décuplant ainsi les recettes touristiques.

Les investissements globaux (publics/privés) prévus pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme de développement sont estimés à un montant global de 3200 milliards de FCFA.

En vue de sa mise en route, le Ministre du Tourisme et des Loisirs a entrepris de nombreuses démarches et négociations auprès de partenaires techniques et financiers aussi bien en Côte d'Ivoire que de par le monde. Dont acte avec Paris Inn.