Afrique: CAN2019 - «Madagascar reste le Petit Poucet» selon Nicolas Dupuis

Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des nations, Madagascar s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Les joueurs de la Grande île terminent premiers de leur groupe, grâce à son succès face au Nigeria (2-0). Réactions.

« C'est un exploit. On a réussi à se qualifier pour la phase finale. Ensuite on a gagné notre premier match et maintenant on va en huitièmes de finale. Bravo à mes joueurs ». Nicolas Dupuis qui est à la tête des Barea ne pouvait pas cacher sa fierté à l'issue de la victoire face au Nigeria. Le technicien français ne s'enflamme pas pour autant. « On reste le Petit Poucet et dire que l'on est le Petit Poucet nous aide beaucoup ». De l'humilité et de la confiance dans le jeu, voilà le cocktail qui a permis à Madagascar de faire un tel parcours selon Nicolas Dupuis. « Maintenant on va essayer d'aller le plus possible », avance-t-il tout en remerciant les supporters égyptiens présents dans le stade.

« Notre objectif était au moins prendre un point »

De son côté, le défenseur Jérôme Mombris ne réalise pas encore ce qu'il vient d'accomplir. « On savait que ce serait un match compliqué et sans mentir notre objectif était au moins prendre un point pour s'assurer la deuxième place du groupe. On a pris confiance au fur et à mesure de la rencontre et je crois que la victoire est méritée. C'est tellement énorme qu'il y a eu moins d'effervescence dans le vestiaire que lors de la victoire face au Burundi. On va s'savourer ce soir », raconte le joueur de Grenoble. Jérôme Mombris ajoute : « Nous sommes venus ici sans pression et nous sommes montés en puissance. On n'a pas à rougir de ce que l'on a fait. »

« On va souffler et se remettre au travail », avoue le gardien Melvin Adrien qui tient à remercier tous ceux qui ont vécu l'aventure des qualifications. « Je pense à ceux qui ne sont pas là, mais à qui l'on doit beaucoup ».

« C'est incroyable », lâche simplement Carolus, buteur lors de cette soirée magnifique pour Madagascar. Celui qui a commencé sa carrière internationale en 2009 a connu des hauts et des bas. Juste après la rencontre, l'homme du match, trophée à la main, est allé saluer son épouse et son fils présents dans les tribunes.

Selon Gernot Rohr, sélectionneur des Nigérians, Madagascar a « confirmé tout le bien que l'on pensait de cette équipe ». « Ils ont été combatifs et organisés. Ils nous ont posé des problèmes et on les aidé avec un cadeau royal sur le premier but. Il mérite leur victoire et bravo à eux », déclare le technicien belge qui avait laissé cinq joueurs au repos et fait jouer le deuxième gardien.