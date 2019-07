Nigeria: CAN 2019 / Ahmed Musa - « Si on gagne la CAN, je le dédierai à Keshi »

Classé 2ème du groupe B de la CAN 2019, le Nigéria se qualifie pour les huitièmes de finale. Même étant battus par le novice Madagascar, les Super Eagles entrevoient le second tour avec une motivation supplémentaire. Venue pour décrocher le précieux sésame, l'équipe nigériane est très ambitieuse après deux CAN ratées.

Si certains joueurs nigérians veulent cravacher dur pour soulever le trophée pour le palmarès individuel, d'autres le veulent pour des raisons plus motivatrices.

C'est le cas du vice-capitaine Ahmed Musa qui veut gagner la CAN 2019 pour honorer la mémoire de l'ancien entraineur Stephen Keshi, décédé le 7 juin 2016. C'est ce qu'à fait savoir l'attaquant au site de la CAF.

« Si nous remportons le titre, je le dédierai au regretté Stephen Keshi car il était comme un père pour moi. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un de si spécial pour vous et les souvenirs qui me restent sont comme un facteur de motivation.

Il y a tellement de leçons que je tire de lui en tant que personne et en tant qu'entraîneur et c'est ce qui me fait toujours avancer. Il nous manque vraiment et nous prions toujours pour lui. Ce serait un honneur pour nous si nous gagnons la CAN« , a laissé entendre le joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite.

« Nous n'avons peur de personne. Il suffit de jouer match par match, de se concentrer en équipe et de donner le meilleur de soi-même.

Il n'y a pas d'équipe facile dans cette CAN et nous savons que si nous voulons gagner, cela sera le résultat d'un travail très dur« , a-t-il conclu.