Sénégal: Marché de l'emploi - 62,5% de la population en âge de travailler a participé au marché du travail au 4ème trimestre 2018

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a réalisé une enquête nationale sur l'emploi au Sénégal au quatrième trimestre 2018. Selon le document parcouru par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), plus de la moitié (62,5%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail au quatrième trimestre de l'année 2018.

L'Ansd souligne que la participation au marché du travail varie selon le milieu de résidence, avec un taux de 60,1% en milieu urbain, contre 65,2% en milieu rural. Ce taux varie également selon le sexe. Il est de 70,2% pour les hommes et 55,2% pour les femmes.

Sur la même lancée, le document renseigne que la population en emploi est constituée des employeurs et travailleurs pour compte propre ainsi que des salariés. « 45,7% de la population en âge de travailler a eu un emploi.

Le taux d'emploi est plus élevé en milieu urbain avec 49,7% contre 41,5% en milieu rural. Des variations plus importantes sont observées entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, le taux d'emploi est à 58,2% contre 33,9% pour les femmes », lit-on dans le rapport.

Concernant l'emploi salarié, au quatrième trimestre 2018, plus du tiers de la population en emploi (38,6 %) est salarié. La même source précise que le taux d'emploi salarié des hommes est plus important que celui des femmes, soit respectivement 45,6% et 27,2%.

Ces écarts sont encore plus accentués selon le milieu de résidence, avec un taux d'emploi salarié de 50,0% en milieu urbain contre 24,1% en zone rurale.

L'Ansd ajoute que les aides-familiaux qui constituent une composante importante de la main-d'œuvre au Sénégal.

Ils ont représenté 12,6% de la main-d'œuvre au quatrième trimestre de l'année 2018. En milieu rural, 20,3% de la main-d'œuvre est constitué d'aides-familiaux. Selon le sexe, les aides-familiaux concernent davantage les femmes (14,5%) que les hommes (11,0%).

Concernant le niveau du chômage, le chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 14,3% au quatrième trimestre 2018.

«Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu rural où 16,0% de la population active est au chômage contre 12,5% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (24,1%) que les hommes (6,2%) », révèle l'enquête.