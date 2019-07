Congo-Kinshasa: Fair-play - La Lisped frappe même au-delà des frontières !

La Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme (Lisped), une structure d'appui et d'accompagnement du sport congolais se porte bien à la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019. Visiblement représenté par ses calicots, ses banderoles et ses affiches de fair-play au pays des Pharaons, la Lisped frappe donc même au-delà des frontières.

Joint au téléphone depuis l'Egypte par Afrique infos Magazine, le président de cette importante structure, Me Alain Makengo, indique que la Lisped est en train calmement de faire son travail, celui de prêcher les droits de l'homme dans le sport, en promouvant le fair-play. Il y a une série de messages, dit-il, écrits en français, en anglais et en arabe qui sont en train de passer pour dire non au racisme dans le football. C'est dans ce sens que le Peuple égyptien et congolais ont communié ensemble mercredi après la défaite des Léopards pour démontrer que le Sport, en général, et le football, en particulier, doit être au centre de l'unité.

Alain Makengo a remercié tout le monde pour avoir usé de cet aspect de choses et ramener les choses au contexte sportif.

Faisant sa lecture sur ce match Egypte-RDC, le président de Lisped note que la RDC n'a pas démérité. L'Egypte a été réaliste. Bravo aux Pharaons et courage aux Léopards. Le Fair-play a été au rendez-vous. Un vibrant hommage aux supporters congolais, aux animateurs pour leur soutien total tout au long du match, la RDC a perdu la bataille et non la Guerre, dixit.