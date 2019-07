Congo-Kinshasa: Michel Bongongo remet les enveloppes de fin carrière à 325 officiers généraux

Le samedi 29 juin dernier, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre d'imagerie ultramoderne de l'hôpital militaire central du camp Kokolo, le Ministre de la Défense nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Michel Bongongo a honoré la promesse du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi d'accorder une retraite honorable aux militaires.

Il a ainsi procédé à la remise symbolique de leurs enveloppes de fin carrière aux 325 officiers généraux retraités de 2013. Un geste qui remonte à plus de quarante ans selon le grand amiral Liwanga. C'est-à-dire au siècle dernier, à la première moitié de la décennie 70. L'on se rappellera que lors de sa visite dans un hôpital du camp Tshatshi, le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'engagement d'améliorer considérablement la situation des installations médicales dans les camps militaires. Pour lui, il est tout à fait normal que le soldat qui sacrifie sa vie pour la sauvegarde de la sécurité du territoire national, puisse, de son vivant, vivre dans de bonnes conditions, et disposer de bonnes infrastructures pour administrer des soins médicaux appropriés à leurs familles. Dans la foulée, le chef de l'Etat avait promis d'honorer ceux des militaires qui avaient été admis à la retraite, en payant leurs allocations de fin de carrière.

Depuis samedi 29 juin 2019, les retraités de 2013 ont touché leurs enveloppes après ceux de 2003, conformément à la promesse du Président de la République. Il a donc respecté son engagement. En effet, lors de la cérémonie qui a eu pour cadre le camp militaire Kokolo, le professeur Michel Bongongo, ministre de la défense nationale, anciens combattants et réinsertion, s'est félicité de la mise en œuvre du plan de réforme des forces armées qui constitue le viatique des responsables de la défense nationale, lequel repose sur trois piliers essentiels, à savoir la formation continue, les équipements adéquats et le casernement. Concernant la formation, le ministre Bongongo a laissé entendre qu'elle pose la question pertinente du rajeunissement de notre armée par le recrutement mais également par la mise à la retraite honorable des dignes fils ayant servi la patrie, dont certains jusqu'au sacrifice suprême, et d'autres qui ont atteint la limite d'âge définie par la loi.

Dans cet ordre d'idées, le ministre a fait savoir que le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi qui est déterminé à améliorer les conditions socioprofessionnelles des militaires congolais, s'est pleinement investi dans la requalification de la gestion des ressources humaines. C'est ainsi, a-t-il rappelé, qu'en « payant le 17 mai dernier, les allocations de fin de carrière aux militaires retraités en 2003, le chef de l'Etat a rompu avec le passé. Il a révélé qu'à ce jour, tous les 267 militaires admis à la retraite en 2003 ont déjà touché leurs allocations de fin de carrière. Pour le ministre, ce geste du chef de l'Etat tire sa substance de l'article 195 de la loi n°13/005 portant statut du militaire congolais qui dispose que l'officier, le sous-officier ou ses ayants-droit bénéficient, selon les cas, des allocations de fin de carrière, des soins médicaux, des frais de rapatriement et funéraires.

Le 29 juin 2019, c'était donc le tour de 325 autres militaires parmi les retraités de 2013 de bénéficier de leurs allocations de fin de carrière et de se réinsérer de manière honorable dans la vie civile. Le militaire congolais honoré par le chef de l'Etat Par ce geste, a poursuivi le ministre Bongongo, le chef de l'Etat a prouvé que désormais, tout militaire retraité percevra ses allocations de fin de carrière selon un calendrier à publier par le ministère de la défense nationale, des anciens combattants et réinsertion. Car, pour Félix Tshisekedi, a martelé le ministre, « il n'existera pas d'armée forte en RDC si nous n'investissons pas dans le soldat congolais, en améliorant ses conditions socioprofessionnelles».

Dans la même optique, Michel Bongongo a déclaré que le Chef de l'Etat a décidé la réhabilitation du dépôt pharmaceutique des forces armées, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire central au camp Kokolo, d'une unité d'imagerie médicale de dernière génération, full option, notamment avec échographie à quatre dimensions, la radiologie numérique (l'électrocardiogramme, l'électro-encéphalogramme) et scanner, dédiés à effectuer gratuitement des examens spécifiques au bénéfice des militaires et de leurs familles ». Il a indiqué que toutes les autres structures médicales des FARDC disséminées à travers le pays seront approvisionnées en produits pharmaceutiques. Pour le ministre, cette volonté d'accorder la gratuite des soins médicaux et d'équiper les centres médicaux de notre armée, traduit la volonté du commandant suprême de professionnaliser chaque jour davantage le soldat congolais.

Car, a-t-il insisté, un militaire bien formé, équipé de manière adéquate, correctement caserné et pris en charge socialement constituera, à n'en point douter, l'un des maillons de la solide chaine que constitue notre outil de défense. Aux militaires congolais, la nation reconnaissante Pour terminer, Michel Bongongo a transmis aux militaires la reconnaissance du peuple pour tous les sacrifices endurés au nom de la patrie, et les services rendus à la nation. Il a de même exhorté les militaires encore en service à suivre l'exemple de leurs aînés en défendant la nation par les armes jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Enfin, il a scandé, en compagnie des officiers présents à la cérémonie, la devise des FARDC qui est de «ne jamais trahir le Congo».