Congo-Kinshasa: Noël Tshiani appelle à la rupture avec les méthodes de gouvernance et hommes du passé

Candidat à la dernière présidentielle, Noël Tshiani a adressé un message à ses compatriotes en marge de la célébration de la date du 30 juin, marquant l'accession de la RDC à l'Indépendance. Il invite le peuple congolais à ne pas se laisser manipuler par ceux-là même qui sont à la base de sa paupérisation.

"Pour changer notre destin commun, nous devons tourner la page de ces antivaleurs et de cette période macabre de notre histoire. Ainsi j'appelle vivement la population congolaise à la rupture avec les méthodes de gouvernance et hommes du passé qui sont à blâmer pour la paupérisation et la misère actuelle de la population", a-t-il déclaré. Avant d'en appeler aux "leaders politiques à plus d'humilité et à éviter d'utiliser la misère du peuple (qu'ils ont créée) comme fonds de commerce pour se faire la popularité et justifier leur retour éventuel aux affaires".

Il invite à "placer cette fête du 30 juin 2019 dans la méditation pour ne plus répéter nos erreurs d'hier afin d'embrasser la paix, la cohésion nationale, la bonne gouvernance, la justice, l'inclusion sociale et l'équité qui permettraient de promouvoir le développement économique et social durable au profit de la population congolaise toute entière".

Discours de l'indépendance de la République Démocratique du Congo / le 30 Juin 2019

Mes Chers Compatriotes,

Mesdames et Messieurs,

Je m'appelle Dr Noel K. Tshiani Muadiamvita, Candidat à la présidence de la République Démocratique du Congo lors des scrutins de Décembre 2018.

Le 30 Juin 2019, la République Démocratique du Congo célèbre son 59ème anniversaire de l'indépendance du joug de la colonisation.

La fête de l'indépendance est un moment sacré que nous devons tous célébrer en paix, sans perturbation, en mettant de côté nos divergences politiques. C'est un moment de gloire pour notre pays que nous devons enseigner avec fierté à nos enfants et nos petits-enfants. C'est aussi l'occasion pour nous de nous interroger d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons en tant que citoyens d'un pays souverain, la République Démocratique du Congo.

Chers Compatriotes,

Après les élections du 30 décembre 2018, la situation actuelle n'est pas très différente de celle d'avant les élections. La situation du pays continue à être caractérisée par des divisions et des querelles politiciennes au détriment de la cohésion nationale et au mépris des intérêts supérieurs du peuple congolais.

Les manifestations intempestives dans les rues et l'anarchie entretenue sont de nature à accroître l'insécurité généralisée, créer la psychose et faire fuir les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Cette approche égoïste et non patriotique a pour conséquence d'augmenter la misère de la population, d'accentuer le chômage, et de perpétuer le sous-développement. L'égoïsme à outrance des gouvernants a engendré une injustice criante qui exclut la majorité de notre population de la jouissance de nos énormes ressources naturelles au profit d'une petite minorité des personnes.

Il est surprenant que les leaders politiques qui poursuivent cette démarche soient les même qui ont eu tous et sans exception, à gérer notre pays dans le passé. Ils se sont enrichis malhonnêtement sur le dos de la population et se transforment aujourd'hui en donneurs de leçons de bonne gouvernance, d'éthique et de patriotisme.

Peuple congolais, Ne soyons ni naïfs ni distraits. Demandons à ces leaders politiques des comptes sur leur gestion antérieure. C'est ça LA VRAIE JUSTICE dans une démocratie.

Chers Compatriotes,

Ne nous laissons pas manipuler par nos bourreaux qui ont fait de nous le peuple le plus pauvre et misérable du monde. Posons-leur la question de savoir de 1960 à ce jour, qui a fait quoi pour contribuer à la situation catastrophique actuelle du pays.

Nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs dans le choix de nos dirigeants et nous attendre miraculeusement à réaliser des résultats meilleurs. Nous sommes arrivés à la situation catastrophique actuelle à cause des antivaleurs qui ont pour noms: corruption, détournements des fonds publics, prédation des ressources naturelles, cupidité, vol, viol, mensonge, prime à la médiocrité, arrivisme, tricherie, tribalisme, régionalisme, clanisme, népotisme, prostitution, légèreté, favoritisme, clientélisme, immoralité, cynisme, idolâtrie, absentéisme aux lieux de service, escroquerie, prolifération de fausses églises, l'usage abusif du nom de Dieu, prolifération de faux partis politiques, primauté des intérêts privés sur la collectivité, abus d'autorité, conflits d'intérêts, irresponsabilité, habillement indécent, alcoolisme, non-respect de la hiérarchie, et violation des droits humains.

À cause de certaines de ces antivaleurs, l'Etat congolais n'a pas de budget suffisant pour payer correctement les fonctionnaires de l'Etat, construire les infrastructures de base, diversifier l'économie, créer des emplois et améliorer la vie de nos concitoyens.

Pour changer notre destin commun, nous devons tourner la page de ces antivaleurs et de cette période macabre de notre histoire. Ainsi j'appelle vivement la population congolaise à la rupture avec les méthodes de gouvernance et hommes du passé qui sont à blâmer pour la paupérisation et la misère actuelle de la population.

J'appelle les leaders politiques à plus d'humilité et à éviter d'utiliser la misère du peuple (qu'ils ont créée) comme fonds de commerce pour se faire la popularité et justifier leur retour éventuel aux affaires.

Chers compatriotes,

Nous devons placer cette fête du 30 juin 2019 dans la méditation pour ne plus répéter nos erreurs d'hier afin d'embrasser la paix, la cohésion nationale, la bonne gouvernance, la justice, l'inclusion sociale et l'équité qui permettraient de promouvoir le développement économique et social durable au profit de la population congolaise toute entière.

Je souhaite à toutes les congolaises et tous les congolais une excellente fête de l'Indépendance 2019 !

Que Dieu Tout Puissant bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple !

Dr Noël Tshiani Muadiamvita

Candidat Président de la République lors des scrutins de Décembre 2018