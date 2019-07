Ile Maurice: Infrastructures - Ces fissures qui resteront dans les annales

Des fissures apparaissent, toujours au mauvais moment, empêchent le passage et font mal... à l'économie du pays. Oui, il s'agit bien des projets d'infrastructures d'envergure entrepris par les gouvernements successifs. Qu'il s'agit du Ring Road, de l'autoroute Terre-Rouge - Verdun ou de l'autopont de Decaen, l'histoire est la même. Petit tour d'horizon de ces routes lézardées...

Ring Road, la route sans fin

18 février 2014. Les travaux de la Ring Road viennent d'être complétés et au lieu d'une surface lisse et neuf, c'est une scène d'apocalypse qui se joue sur 75 mètres de la nouvelle route de 4,3 km reliant Montebello à Pailles. Fissures, crevasses, effondrements... La route est inutilisable. Si les autorités et firmes qui ont construit la route se renvoient la balle, la faute est imputée à une couche de basalte résiduel instable qui n'a pas été détectée lors des études. Au contact de l'eau, cette couche rocheuse a glissé, provoquant les dommages.

La question essentielle ne tarde pas à surgir. Qui va payer? La construction a coûté environ Rs 1 milliard. Les autorités se veulent rassurantes. Il y a une garantie et l'argent des contribuables ne sera pas jeté dans ces crevasses. Quant aux travaux, ils devaient durer trois semaines. Finalement, la mise en place des pilotis et poutres a pris un peu plus de temps que prévu et c'est en mai 2017 que les travaux ont été complétés.

Depuis, cette route sert de lieu de drague pour tourtereaux en quête de tranquillité et amateurs de rallyes illégaux. Pourquoi? Elle ne mène à nulle part car la Phase II, telle les promesses électorales, est omniprésente dans les discours mais toujours invisible en vrai.

Autopont Decaen

Une structure moderne qui encore une fois devait décongestionner les routes. L'autopont Decaen, reliant l'autoroute au centre de la capitale, en évitant la Place d'Armes, est inauguré en grande pompe le 28 novembre de l'année dernière. Le projet a duré neuf mois et a coûté Rs 320 millions au total. Le 18 juin dernier, même rengaine. Des fissures sont décelées sur la route et les parapets. Selon les autorités, ce n'est rien de grave et la situation est sous surveillance constante. L'on affirme que les fissures sont normales car il faut que le sol où l'autopont a été construit se tasse. Attendons voir...

Terre-Rouge - Verdun

C'est un autre projet qui devait décongestionner Maurice. L'autoroute Terre-Rouge - Verdun devait être la fin du calvaire des automobilistes, mais elle a été le pire cauchemar pour les autorités. À peine un an après son inauguration, elle se retrouve dans le même état que la Ring Road. Fissures et crevasses grandes comme des falaises font leurs apparitions sur 10 mètres en janvier 2015. Les brèches sont rebouchées avec de la silicone, les autorités courent dans tous les sens pour trouver une solution et le nouveau gouvernement et l'ancien régime se couvrent mutuellement de goudron et de plumes. Soudain, venant de nulle part, surgit un éboulement qui recouvre toutes les voies de l'autoroute de boue et par la même occasion, les promesses de réouverture rapide.

La route est nettoyée, un bypass est construit pour contourner la partie abîmée. Mais ne voilà-t-il pas que le bypass se fissure à son tour. La faute est imputée au sol instable, une rivière est découverte sous la route, les délais sont repoussés... Terre-Rouge - Verdun aura été tout sauf une longue route tranquille... Après des années de travaux ayant coûté Rs 1,5 milliard, l'autoroute sera totalement opérationnelle le 18 juillet prochain.