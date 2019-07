Ile Maurice: Infection respiratoire - Son bébé de deux mois meurt d'une bronchiolite

La police de Rivière-des-Anguilles a rapporté le cas. Les médecins ont rendu leur rapport: Girisha (prénom d'emprunt) est décédée des suites d'une bronchiolite. Elle était âgée de deux mois et demi... Alors que le nombre d'infections respiratoires explose, selon les chiffres du ministère de la Santé, la prudence est de mise, affirme les pédiatres.

Des précautions, pourtant, les parents de Girisha en ont pris matin, midi et soir. Surtout qu'elle était prématurée et que ses bronches étaient fragiles. À Cité St.-Aubin, les pleurs de la petite ne résonneront plus. Sa maman, elle, est inconsolable. «Mo ti lamour... Je l'ai portée pendant neuf mois. C'est une étape très difficile pour mon époux et moi, nous attendions tellement la venue de cette petite fille... » Girisha était, en fait, leur quatrième enfant.

La veille, avant qu'elle n'aille rejoindre les anges, elle était en bonne santé, selon ses parents. «Après lui avoir donné son bain, je l'ai prise dans mes bras. On regardait ensemble les dessins animés. Elle aimait regarder les couleurs et les images. Li ti pe gazouyé... » Dans la nuit du 27 juin, la maman de Girisha l'a couchée, après l'allaitement.

La petite s'est réveillée à deux reprises pendant la nuit, confie la maman. Le matin, quand elle a voulu remonter la couverture de son bébé, la froideur de son corps l'a laissée sans voix. «Ses lèvres étaient devenues noires, j'ai paniqué, j'ai crié.» Le papa et la maman transportent alors leur bébé à l'hôpital de Souillac. «Là, le docteur nous a expliqué qu'elle était décédée... »

Girisha est née prématurément, poursuit sa mère, plongée dans ses réflexions, le regard vide. «Son pédiatre m'avait conseillé de prendre bien soin d'elle à cause de sa santé fragile. Elle suivait ses traitements, avait fait ses vaccins.» Elle se frotte la tempe, marmonne des choses inaudibles et laisse échapper : «Mo népli pou trouv li aster... .»

Qu'est-ce que c'est ?

Girisha est décédée des suites d'une bronchiolite, selon les médecins. Il s'agit, en fait, d'une infection virale très contagieuse qui touche les bronchioles (les petites bronches). Cette infection concerne les nourrissons et les jeunes enfants, avec un pic entre 2 et 8 mois. Certains enfants présentent des récidives fréquentes.

Elle provoque une détresse respiratoire grave et fait son apparition surtout en hiver. Si la maladie semble impressionnante, le traitement est le plus souvent symptomatique et repose sur le dégagement du nez et du pharynx à l'aide de sérum physiologique, l'hydratation, entre autres.

«Il faut être deux fois plus prudents en cette période», prévient le Dr Radhika Jagatsingh-Beehuspoteea, pédiatre. «Je conseille aux parents de ne pas banaliser une grippe, surtout si l'enfant est fragile, il faut le conduire chez le médecin. Et puis, surtout, il faut le faire vacciner. Par ailleurs, il faut toujours nettoyer le nez du nourrisson pour que les narines soient bien dégagées.»

Prudence est mère de sûreté.

Les infections respiratoires nous prennent en grippe

En deux semaines - soit du 10 au 23 juin - quelque 9 000 cas d'infection respiratoire ont été recensés dans les cinq hôpitaux régionaux, les centres de santé de Mahébourg, Souillac et l'hôpital ENT, selon les chiffres fournis durant la semaine écoulée par le ministère. Sollicité hier pour une réaction au sujet de Girisha, celui-ci est resté injoignable.

Par ailleurs, mardi, un message alarmiste a semé la panique sur les réseaux sociaux. Des internautes ont fait état d'une nouvelle infection : l'épiglottite... Trois cas auraient été répertoriés à Maurice. Au ministère de la Santé, on dément toutefois la propagation d'un «nouveau virus».