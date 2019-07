Sénégal: Drapeau du Chef de l'Etat - La sélection de Thiès sacrée championne

Mbour — La 20e édition du tournoi de lutte doté du drapeau du chef de l'Etat s'est achevée dimanche au stade Caroline Faye de Mbour (ouest) par la victoire 5-0 de la sélection de Thiès sur celle de Dakar qui avait à cœur de conserver son titre acquis l'an dernier à Kolda.

Trois victoires d'entrée ont permis aux lutteurs thiéssois de s'imposer devant ceux de la capitale.

Moussa Faye (66 kg), Yérim Ndiaye (76 kg) et Dibocor Sagne (86 kg, ont donné aux locaux, leurs trois premières victoires devant respectivement Mbar Faye, Ousmane Sarr et Abdoulaye Mbodj.

Un succès parachevé par Mouhamadou Moustapha Sène et Ablaye Willane Ndoye aux dépens de Mamadou Thiam et Ababacar Ndour en 100 et 120 kg.

Si pour les deux premiers et le quatrième, le combat a été plutôt facile, il n'en pas été de même pour les deux autres qui ont eu le gain du combat à la faveur de trois avertissements infligés à l'adversaire pour Dibocor Sagne et une décision médicale pour Ablaye Willane Ndoye.

En marge de cette finale, les confrontations pour la troisième place ont tourné à l'avantage des lutteurs de Kaolack, qui ont dominé leurs voisins de Fatick par 3 succès à 2.

Les cinq finales en individuels par catégorie de poids ont également vu les lutteurs thiéssois se distinguer.

Moussa Faye en 66 kg et Dibocor Sagne chez les 86 kg ont remporté leurs catégories en plus de la finale par équipes, en battant El Hadj Birane Ndiaye et Abdourahmane Assef, tous de Kaolack.

Les lutteurs de Kaolack se sont consolés avec le titre chez les 100 kg acquis grâce à Modou Faye, qui a battu Famara Sarr de Tambacounda.

Fatick a obtenu ses deux victoires par l'entremise de Ngor Niakh, qui a dominé le diourbellois Saliou Diouf en 76 kg, et Mouhamed Bayo dit "Général Malika", qui est sorti vainqueur de sa confrontation avec Abdoulaye Willane Ndoye dit Libidor de Thiès dans la catégorie reine (120 kg).

Mohamed Ndao "Tyson", Serigne Ousmane Dia "Bombardier", Balla Bèye 2 alias Baboye, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Gouye Gui, entre autres, ont assisté à la finale de l'édition 2019 du drapeau du Chef de l'Etat, qui s'est tenue au stade Caroline Faye.