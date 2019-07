Afrique: Leadership Africain en transport Maritime - Le Maroc se confirme

Le prince héritier Moulay El Hassan a procédé, ce vendredi 28 juin, au lancement des opérations portuaires de Tanger Med 2, une plateforme qui positionne Tanger Med comme première capacité portuaire en Méditerranée.

Début 2003, le Roi Mohammed VI annonçait le lancement d'un grand complexe portuaire. « Le complexe Tanger Med est aujourd'hui la concrétisation d'une ambition royale, volontariste et visionnaire », a déclaré Fouad Brini, le président de Tanger Med.

« Il s'agit du nouveau port Tanger-Méditerranée que nous considérons comme le noyau d'un grand complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique », a-t-il ajouté.

La construction du port, qui a démarré en mai 2010, a été prévue en deux phases. La première a été lancée en 2010 et achevée en 2016. Elle inclut les infrastructures de base (dont la digue principale) et les premiers 1.200 mètres linéaires de quais.

Selon Brini, « la deuxième phase, elle, intègre principalement les nouveaux quais (sur 1.600 mètres linéaires) ainsi que la digue secondaire. Le site d'implantation voulu par SM le Roi pour ce projet, à la croisée des routes maritimes s'est révélé juste et pertinent ».

« Il dote le Royaume d'une infrastructure de rang mondial sur le détroit de Gibraltar et en fait un acteur portuaire et industriel de premier plan en Afrique et en Méditerranée .Cette plateforme aux meilleurs standards internationaux est aujourd'hui un formidable levier pour la compétitivité de l'économie marocaine ».

La décision clairvoyante de SM le Roi, d'avoir ordonné le lancement des travaux du port Tanger Med II, dès la fin de la précédente décennie, au moment où les économies les plus développés, étaient en crise, et en proie au doute, a permis à Tanger Med de tripler ses capacités, en passant de 3 à 9 millions de conteneurs annuellement.

Tanger Med devenu aujourd'hui, la première capacité portuaire en Méditerranée, est un véritable motif de fierté. A ce jour, plus de 88 Milliards de dirhams ont été investis, dont 53 Milliards de dirhams par des opérateurs privés.

Tanger Med a contribué à installer le Royaume, sur la scène maritime internationale, en le connectant à 77 pays et 186 ports, ce qui a permis au Maroc, de passer de la 18ème place à la 17ème dans le classement de la conférence des nations unies pour le commerce et le développement CNUCED.

Au niveau des opérations portuaires, le port Tanger Med 1, a traité en 2018 : 3,4 Millions de conteneurs, ce qui représente une productivité exceptionnelle, et le positionne déjà, comme premier port en Afrique, devant port Said sur le canal de suez, et Durban en Afrique du Sud.

Tanger Med est par ailleurs, la 1ère plate-forme import-export du Royaume, avec des flux d'une valeur globale de 317 milliards de dirhams en 2018.

Tanger Med est également le premier port africain à obtenir le label "EcoPorts", qui distingue les installations qui respectent les normes environnementales de l'European Sea Ports Organisations (ESPO).

A ce jour, les zones d'activités de Tanger Med, ont vu également l'installation de plus de 912 entreprises, dans les domaines industriels, logistique et de services, et ont permis la création de plus de 75000 emplois directs.

Cette dynamique du nord du Royaume, véritable territoire d'opportunités, connaitra une nouvelle accélération, grâce au nouveau "projet ambitieux de la cité Mohammed VI Tanger Tech", dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med.

Aujourd'hui et sous l'impulsion de SM le Roi, cette dynamique se poursuit. Portée par un nouveau programme d'investissement de 9 Milliards de dirhams, elle vise à accompagner la croissance des exportations marocaines, industrielles et agricoles, à travers l'extension des capacités de traitement portuaires, et l'aménagement de nouvelles zones de facilitation, en particulier pour le transport international routier TIR.

Cette dynamique permettra, de contribuer à l'amélioration de la compétitivité logistique du continent africain.

Aujourd'hui, Tanger Med constitue, un hub de distribution logistique où différentes opérations sont réalisées, à savoir la logistique à valeur ajoutée, le groupage, l'étiquetage et l'emballage.

Cette dynamique permettra, de contribuer à l'amélioration de la compétitivité logistique du continent africain, et de confirmer l'intégration du Maroc, dans les principaux corridors logistiques mondiaux, en plaçant Tanger Med, dans un proche horizon, dans le top 20 Mondial des ports à conteneurs.

La poursuite de la dynamique de développement, voulue par SM le Roi pour la région Nord, conforte sa position comme deuxième pôle économique du Royaume.

Désormais à quelques encablures de l'Europe, se dresse un territoire fier de sa dynamique de développement économique et sociale, attractif et même d'assurer pleinement son rôle d'acteur dans l'économie mondiale.