Algérie: Blida - Enorme incendie au parc national de Chréa

Blida — Un énorme incendie s'est déclaré, samedi soir, au parc national de Chréa (Blida), où des agents de la protection civile et des services des forêts sont toujours mobilisés en vue de son extinction, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la protection civile de la wilaya.

L'incendie s'est déclaré aux environs de 18h00 de la journée de samedi, au lieu dit "Oued Bellat" du parc national de Chréa, où il a ravagé différentes essences forestières, végétaux et maquis, a-t-on ajouté de même source, soulignant la concentration des efforts en vue de la "protection des citoyens et de leurs biens, parallèlement à l'empêchement de la propagation des flammes, eu égard à la hausse sensible des températures et des aspérités difficiles de la région".

Selon les informations fournies par les mêmes services, la wilaya a enregistré pas moins de six incendies, durant ce week end. Il s'agit notamment, est-il précisé, d'un véhicule qui a pris feu, outre un incendie déclaré à la cité islamique de Beni Merad, qui a ravagé prés de 200 oliviers et cinq hectares de végétations, au moment où les agents de la protection civile ont pu sauver des flammes prés de 7000 oliviers et une pépinière de plans d'agrumes.

L'unité de la protection civile de la daïra de Bouguera est, par ailleurs, intervenue, à la même période, pour l'extinction d'un incendie, qui a ravagé deux hectares de maquis et de broussailles dans la région montagneuse de Tazarine (commune de Bouguera).

Cette intervention a permis, selon la même source, d'eviter la propagation des flammes aux forêts environnantes, outre le sauvetage des ruches d'abeilles installées sur les lieux.