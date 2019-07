Algérie: Précisions de l'APN sur la tenue d'une réunion du Bureau de l'Assemblée

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a rendu public, dimanche soir, un communiqué dans lequel elle précise que son Bureau "n'a pas été convoqué en ce jour", ajoutant que "c'est le président de l'APN qui convoque les réunions du Bureau, lesquelles se déroulent sous sa présidence", conformément au règlement intérieur de l'APN.

"Au vu des contrevérités contenues dans un document faisant mention d'informations sur une prétendue réunion du Bureau de l'Assemblée, en ce dimanche 30 juin 2019, il convient de rappeler que le Bureau de l'Assemblée, dont les réunions sont convoquées et présidées par le président de l'APN conformément aux articles 18 et 09 du règlement intérieur de l'APN, n'a pas été convoqué en ce jour ", lit-t-on dans le communiqué de l'APN.

"Une réunion du Bureau de l'Assemblée ne saurait se tenir avec seulement cinq membre et en l'absence du président, la voix du président étant prépondérante, sachant que le bureau comprend neuf membres en plus du Président".

"On ne peut pas prétendre veiller au bon fonctionnement de l'APN et, dans le même temps, tenir des réunions entamant la stabilité de cette dernière et reflétant une image négative à l'opinion publique", ajoute le communiqué, soulignant que "tout un chacun doit faire montre d'un haut sens de responsabilité, notamment à la veille de la clôture de la session parlementaire ordinaire après une année d'action parlementaire et législative".

Cette réunion était intervenue, selon un premier communiqué, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement intérieur de l'APN et intervenait "au vu des développements qu'a connus récemment l'Assemblée, lesquels ont eu un impact négatif sur le bon fonctionnement de cette instance et engendré un blocage au niveau de ses structures et des groupes parlementaires".

Par ailleurs, les groupes parlementaires réunis ce dimanche avaient annoncé, dans un communiqué, l'annulation des deux séances plénières prévues lundi et mardi.

Il s'agit des présidents de groupes parlementaires des formations politiques suivantes: Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement nationale démocratique (RND), Tajamoue Amel Djazair (TAJ), Union Ennahda-Adala-Bina, le Mouvement populaire algérien (MPA) ainsi que le groupe parlementaire des indépendants.