Algérie: Signature d'une convention entre l'université d'Oran 1 et l'université de Paris 8 dans les sciences et techniques

Oran — Une convention de coopération a été signée dimanche entre l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella" et l'université de Paris 8 (France) dans les sciences et techniques.

Cette convention qui a été signée, pour la partie algérienne, par le recteur de l'université Oran 1, Abdelbaki Benziane, et la partie française,la présidente de l'université Paris 8, Annick Allaigre, vise à encourager les échanges entre enseignants et chercheurs et les expériences dans les domaines de la recherche, ainsi que l'octroi des étudiants doctorants d'une bourse algérienne pour étudier dans cette université.

Cette convention concerne, dans une première étape, la coopération entre l'Institut des sciences et techniques d'application relevant de l'université d'Oran 1 et l'Institut universitaire de technologie (UIT) de Montreuil rattachée à l'université de Paris 8, dans le domaine des sciences et techniques, a indiqué à l'APS le recteur de l'université d'Oran 1.

Cette coopération sera élargie, dans une prochaine étape, à d'autres instituts dans plusieurs spécialités, notamment dans les sciences humaines, la littérature, les arts et la traduction.

Pour sa part, la présidente de l'université de Paris 8 a précisé que la nouveauté dans cette convention est qu'elle permet également d'accorder des stages de courte durée au profit des personnels de l'administration et techniciens et ce, pour se perfectionner et améliorer leur niveau de qualification et de performance, en plus de la coopération dans d'autres projets, à savoir la traduction et les arts.

La cérémonie de signature de cette convention a été marquée par la présence du recteur de l'Institut des sciences et techniques d'application, Chiali Selmi, le recteur de l'Institut universitaire technologique de Montreuil, André-Max Boulanger, ainsi que des doyens de facultés relevant de l'université Oran 1.

Pour rappel, l'université Oran 1 "Ahmed Benbella" est liée par de nombreuses conventions de coopération avec nombre d'universités de par le monde dont 20 universités européennes, six universités arabes et six universités turques.