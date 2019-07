Madagascar: Alefa Barea !

La vie s'est pratiquement arrêtée hier soir. Tous les Malgaches étaient devant leur télé pour suivre le match en direct entre les Barea et les « Super Eagles ».

« Outsider inattendu, novice, Petit Poucet... ». Que n'a-t-on pas entendu pour qualifier les Barea qui ont terrassé hier les « Super Eagles » du Nigéria. Reléguant ces derniers à la seconde place et mettant sur la liste d'attente des meilleurs troisièmes, le Syli national de Guinée. Naby Keita et ses co-équipiers sont restés « gina » face à l'exploit - car c'en est incontestablement un - des Barea qui ont également barré la route aux Hirondelles du Burundi. « Bory ny dia » pour l'équipe de Fiston Abdul Razak qui n'a pas fait le poids devant l'autre « Razak » de Madagascar, le défenseur de la Saint-Pierroise. Des supporters ont d'ailleurs brandi hier une banderole « La Réunion » dans les tribunes. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour les Carolus et Lalaina, pour ne citer que ceux qui ont marqué hier contre le Nigéria, même si c'est l'équipe toute entière qu'il faut féliciter par son jeu collectif face aux individualités nigérianes qui évoluent dans de grands clubs européens.

Entre autres et non des moindres, Iwobi et Obi qui n'ont pu aller... au but contre le « Petit Poucet » de William... Gros et les autres expatriés. La belle aventure égyptienne continue pour les Barea qui font la fierté de tous les Malgaches. De la capitale aux 22 régions, en passant par Paris où la diaspora a installé deux fans zone pour suivre le match avec la même explosion de joie sur fond de concert de klaxons lorsque les Barea ont marqué par deux fois.

Mais aussi et surtout au coup de sifflet final qui a propulsé l'équipe malgache à la tête du groupe B. « Un premier inattendu », pour reprendre certains commentateurs étrangers qui ont commencé à changer de langage après la performance des Barea dont les maillots s'arrachent dans les points de vente où ils sont disponibles. L'offre n'arrive pas à suivre la demande qui va certainement exploser après la qualification en huitièmes de finale de la CAN 2019, pour laquelle les bookmakers ne donnaient pas cher de la peau des Barea. Nicolas Dupuis a réussi son premier pari en qualifiant son équipe pour les huitièmes de finale. « Alefa Barea ».