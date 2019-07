Madagascar: Plateforme Tambohobe - Le Festi-Sôva pour sensibiliser les populations

Le renouvellement du bureau de l'association Tambohobe a été une occasion pour les nouveaux élus de cette association de dresser les nouveaux projets, pour les missions de sensibilisation à mener durant leur mandat qui est de 5 ans.

L'association Tambohobe, qui œuvre auprès des communautés rurales et dans les quartiers défavorisés en milieu urbain depuis des années, a toujours privilégié le sport et la culture, notamment le Sôva, pour sensibiliser les populations locales sur divers secteurs: les violences basées sur le Genre, mais aussi contre les dérives de la pauvreté. Ainsi, depuis 2009, l'association a organisé le Festi-Sôva, auquel 15 troupes de Sôva ont participé. Ce festival a été réitéré chaque année, avec des artistes surprises pour chaque édition. En 2012, le Festi-Sôva s'est déroulé à Analakely, et a vu la révélation des « Taniketsan'ny Sôva », un concours de Sôva pour les jeunes, sur le thème de la lutte contre les violences envers les enfants.

En 2013, le Festi-Sôva a été décentralisé à Toamasina, et a vu la participation d'artistes renommés tels que Rossy, Njakatiana, ou encore Erick Manana. En 2016, le Festi-Sôva a reçu comme invités surprise Ramora Favori et Ramafadrahona. En 2018, la 5e édition du Festi-Sôva a été plus grande et s'est déroulée au Kianja Maki, à Andohatapenaka, avec un match de rugby et un grand concert « Sôva mitorajofo ». Cette année, avec ce nouveau bureau, d'autres activités seront au programme, toujours dans le but de sensibiliser les jeunes sur la lutte contre les violences.