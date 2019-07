Madagascar: Rock - Rheg offre un spectacle mémorable

A la bonne heure ! Hier, le Cercle Franco-Malgache a vibré au rythme du rock pur et dur by Rheg. Un moment mémorable pour certains, une découverte pour d'autres, un moment de délectation pour tous.

Comme à chaque spectacle de rock digne de ce nom, il aura fallu plusieurs heures à Rheg et sa bande pour assouvir cette passion en commun qu'ils partagent avec les inconditionnels. Pour ouvrir les festivités, quelques groupes de rock underground se relayent et chauffent la piste. A 15h30, Rheg monte enfin. Le public à l'affût attend patiemment sous le rythme des baguettes de Sedera, superposé aux riffs d'enfer de Tax, Vito et Vonona, et les effets de lumière pour donner le ton. Rega, le leader, entre en scène, exit les gros blousons en cuir et les santiags.

Le chanteur a opté pour un simple t-shirt, un gilet en jean délavé, et a semblé être bien dans ses baskets. Commencent alors les premières notes, un mélange de heavy, de trash et de soft rock. Comme il le dit dans sa chanson, « isika rehetra mihaino mozika », impliquant la même passion qui anime le public. Après cette entrée fracassante, le chanteur s'arme de sa guitare pour entamer un peu de soft rock. Le quatuor se met en mode acoustique et n'hésite pas à établir une ambiance romantique à souhait pour le bonheur de ces dames. En même temps, le groupe entame les balades comme « Raozy », qui a forgé sa notoriété depuis ses 19 ans d'existence. S'enchaînent ensuite les titres de heavy et les morceaux lourds de la bande. Cet après-midi a été un moment de détente pour une assistance essentiellement constituée d'inconditionnels du rock.