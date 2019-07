Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Belle victoire de l'amitié !

Les partenaires des Jeux Corporatifs étaient aux côtés de Clément Rabary, notamment Théophile Randriamanantena de la CNaPS (à gauche), et Andriamalazavola Jacques Gaël du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pas d'incidents. C'est ce qui ressort des Jeux Corporatifs d'Antananarivo, disputés au Stade de Mahamasina durant tout le week-end, et placés sous le sceau de l'amitié. L'essentiel en fait, pour les organisateurs qui se sentent honorés de la proposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, était de donner à ces jeux une dimension nationale, et de tout faire d'une manière officielle sous la bannière du sport de masse.

Pari tenu pour CRO qui a su mobiliser tout le monde autour du sport, même de masse. L'objectif est atteint avec 24 sociétés participantes qui, deux jours durant, ont disputé des rencontres empreintes de fair-play.

DGT en verve. A l'heure du bilan, CRO ne peut s'empêcher de remercier vivement tous les acteurs de cette belle réussite, notamment les partenaires, dont le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec le représentant du ministre Tinoka Roberto, en l'occurrence le Directeur du Sport-Santé et Développement, Andriamalazavola Jacques Gaël ; la CNaPS avec le président de la Mutuelle, Théophile Randriamanantena ; Midi Madagasikara avec Johan et Julian Rakotoarivelo ; et la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Comme il fallait un vainqueur, la palme est revenue à l'Adema, qui a ravi le football à 7 en alignant ses anciennes gloires, telles Polaka, Onja, et Guy Sola, curieusement converti en gardien.

Les footballeurs de l'Adema recevant la coupe des mains du responsable du football, Martin Andriamitantsoa.

L'Adema a battu le Trésor au cours d'une rencontre très équilibrée et qui s'est soldée sur un score de 2 à 2. Le gardien de l'Adema, Zo, a ensuite arrêté trois tirs contre deux pour le portier du le Trésor, afin d'offrir une victoire largement méritée, même si la Direction Générale du Trésor a réalisé un sans faute pour ne trébucher qu'en finale.

Au volley-ball, la DGT, décidément en verve, s'est inclinée face à Auximad sur le score incroyable de 27 à 28, malgré la présence au sein du Trésor de l'ancien professionnel en France Onja.

Nary se taille la part du lion. Au basket-ball, Filatex a su gérer de bout-en-bout la rencontre qui l'opposait à la CNaPS. Le score de 44 à 33 illustre la suprématie des protégés de Tody Ramanantsoa.

En tennis, North and South Connections (NSC), par le biais de Nary, de son vrai nom Andrianarijaona, a dicté sa loi en réalisant un doublé, se taillant ainsi la part du lion.

D'abord chez les plus de 45 ans, où il a battu Jean- Jacques Bien Aimé Randrianirina du Trésor. Ensuite chez les moins de 45 ans, où Nary s'est défait de Randriamanampy du Trésor avec la même aisance.

Chez les dames, on a vu une finale entre deux membres du Trésor, mais Ambinintsoa Ramavoarisoa a su prendre le bon bout devant sa collègue Alberthe Voahanginirina.

A la belote, SIPEM, avec David Ratsirimbola et Heritiana Razafindrabe, a battu NSC de Nary et Jean-Claude Rafanomezantsoa sur le score de 177 à 33.

En pétanque, la CNaPS, avec Harindranto et Zodia, ont battu Saholy et Beby de Sara et Cie.

Chez les hommes, Tafita, avec Lalaina, Rija et Tohitra, a réussi à inverser la tendance en battant sur le fil NSC, composé de Mampionona, Haja et Gervais, par 13 à 12.