Algérie: Tissemsilt - Un feu détruit plus de 90 ha à la forêt de Bab El Bakouche

Tissemsilt — Un incendie déclaré à la forêt "Bab El Bakouche" dans la commune de Lardjem (Tissemsilt) a détruit plus de 90 hectares d'arbres forestiers et maquis, a-t-on appris dimanche de la conservation des forêts.

Ce feu déclaré, éteint samedi soir après deux jours, a ravagé plus de 40 ha d'arbres de pin d'Alep et eucalyptus, 30 ha de maquis et 15 ha d'herbes sèches, ainsi que 5 ha de broussailles.

Cette opération a enregistré la mobilisation de moyens humains et matériels importants dont plus de 320 agents de la conservation des forêts et la protection civile, des saisonniers et des bénévoles ainsi que des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), quatre camions et 4 véhicules tout terrain à citernes.

Par ailleurs, les agents des forêts, de la protection civile et des bénévoles, ont réussi, vendredi matin, d'éteindre un incendie déclaré au parc national de cèdre de Theniet El Had qui a détruit 2,5 ha de maquis et de broussailles et 10 arbres de cèdre d'Atlas.

L'incendie a vu la mobilisation de plus de 190 agents et cadres de la protection civile et des forEts, des citoyens bénévoles, 17 camions d'extinction et cinq véhicules tout terrain à citernes.