Afrique: CAN 2019 - Les liens se consolident entre supporters algériens et marocains

Le football unit les peuples, dit-on, la CAN 2019 est une preuve palpable. Alors que déroule actuellement cette compétition, de façon spontanée, la bonne ambiance devient de plus en plus accrue entre les supporters des Fennecs d'Algérie et ceux des Lions de l'Atlas du Maroc, deux pays qui ne s'entendent pas depuis plusieurs décennies.

Outre le spectacle sur le terrain, les supporters, malgré la concurrence entre les équipes, se montrent fair-play dans les tribunes. C'est l'image qui ressort du choc entre le Maroc et le Côte d'Ivoire le vendredi. Les supporters algériens sont venus s'ajouter à ceux du Maroc pour pousser les joueurs d'Hervé Renard à la victoire. Cette énergie positive a eu une repercussion sur la prestation des joueurs marocains qui ont épinglé les ivoiriens.

Il faut noter que cette solidarité part d'un hashtag « Khawa Khawa » qui a pour objectif de rassembler les Algériens et Marocains autour d'un but commun. Débuté sur les réseaux sociaux, cette amitié a fait partie intégrante des tribunes d'Al Salam Stadium, théâtre du match Maroc - Côte d'Ivoire. Une image à perpétuer à la CAN 2019.

Pour rappel, les deux pays connaissent des différends sur le plan politique par rapport au Sahara Occidental. Il y a également eu une guerre entre ces deux nations en Octobre 1963 dénommée la Guerre des Sables.