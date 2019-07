Afrique: CAN 2019 - N'ayant plus son destin entre ses mains, la RDC affronte le Zimbabwe

Deux défaites sur le même score (2-0) en autant de matchs, c'est le résumé des deux premières journées de la RDC à la CAN 2019. Disposant d'une chance minime pour se qualifier dans le groupe A, les Léopards vont jeter toutes leurs cartes devant le Zimbabwe pour y accéder.

Une rencontre aux enjeux diverses pour les deux nations. Une victoire permettra aux Warriors du Zimbabwe de faire éventuellement partie des 4 meilleurs 3èmes ou de se qualifier directement pour les 8èmes de finale. Tout le contraire de la RD Congo.

Battus par l'Ouganda et le pays hôte l'Egypte, les hommes de Florent Ibenge doivent dépendre des autres dans cette compétiton. Avec 0 point au compteur après deux journées, les Léopards ont une maigre chance de se qualifier. Battre le Zimbabwe sur un score fleuve et attendre les mauvais résultats des autres équipes qui prétendent à cette 3ème place dans les autres groupes. Un scénario qui semble improbable pour l'équipe congolaise, très ambitieuse avant le début de la CAN 2019.

Conscients de cela, Florent Ibenge et Glody Ngonda extrapolent.

« Il nous reste un match face au Zimbabwe, on pourra être troisième de notre groupe si on se bat pour bénéficier peut être de la troisième place et être parmi les quatre meilleurs perdants donc on va se battre jusqu'au bout. Nous allons gagner ce match qui est important pour nous car il se jouera le jour de l'indépendance du Congo et dans ce stade du 30 juin » a ironisé Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards de la RDC.

« Pour la qualification, Dieu seul sait ce qui arrivera, mais nous allons continuer à travailler de notre côté », a déclaré le latéral gauche de l'AS Vita Club Glody Ngonda Muzinga.

Sauver l'honneur en attendant une éventuelle qualification, sera le mot d'ordre dans le camp des Congolais. Viser une première qualification au second tour de la CAN, sera l'objectif des Warriors du Zimbabwe.

Cette rencontre indécise se joue ce dimanche au stade du 30 juin à partir de 19h GMT.