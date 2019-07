Afrique: CAN 2019 - Héroïque Madagascar ! La Guinée gagne et espère

Le groupe B de la CAN 2019 a connu son épilogue ce dimanche. 3 équipes pour deux places de qualifications directes, c'était le scénario avant les matchs. A l'arrivée, la Guinée s'impose devant le Burundi et Madagascar fait chuter le Nigéria et continue son parcours inédit.

Petit poucet du groupe B, Madagascar, à la surprise générale, se qualifie en patron. Premiers du groupe B, les Barea ont clos le spectacle dans les phases de groupes devant le Nigéria. 2 buts à 0, score final avec un match maîtrisé de bout en bout. Déjà à la 13ème minute, Lalaina Nomenjananary ouvre le score et met en difficulté d'entrée le grand Nigéria.

A la 53ème, sur un coup franc dévié, Charles Andriamanitsinoro donne un avantage confortable à son équipe. Un véritable coup de massue sur la tête des nigérians. Le score reste intact et pour sa première, le Madagascar se qualifie pour le second tour. 7 points engrangés sur 9 possibles, c'est le bilan des Malgaches dans le groupe B de la CAN 2019.

Dos au mur, la Guinée réagit devant le Burundi. Suite à l'exclusion de Christophe Nduwarugira à la 12ème minute, les Hirondelles ont joué plus d'une heure de temps à 10 contre 11. Un match devenu facile pour le Syli national. Mohamed Lamine Yattara signe un doublé aux 25ème et 52ème minutes et permet à son pays d'espérer une éventuelle qualification. Avec 4 points, la Guinée est dans l'attente.

L'apprentissage a été dur pour le Burundi. L'équipe a enregistré 3 défaites en autant de matchs avec aucun but marqué.

Classement final du GROUPE B

1- Madagascar 7pts +3

2- Nigéria 6pts 0

3- Guinée 4pts +2

4- Burundi 0pt -4