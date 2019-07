Afrique: CAN 2019 - Samedi 29 juin, une journée à vite oublier

La CAN 2019 a connu un jour sans ce samedi. A l'affiche, 3 rencontres entre des équipes qui ont séduit lors de la première journée. Mais à l'arrivée, aucun but marqué dans les 3 matchs.

Le premier match a opposé la Mauritanie à l'Angola dans le groupe E de la CAN 2019. En plus de la rareté des occasions, le spectacle n'a pas été au rendez-vous. Score final, zéro but partout.

Le choc Cameroun - Ghana dans la poule F de la CAN 2019 était la deuxième affiche de cette journée. Le duel tant attendu a accouché d'une souris. Malgré la pléiade de joueurs de qualités sur la pelouse d'Ismaïla, aucun n'a su tromper la vigilance des deux gardiens.

La dernière rencontre de ce samedi était l'explication entre Béninois et Bissau-guinéens. En plus du marquoir qui est resté inchangé, les deux équipes ont brillé par leur manque de spectacle et d'occasions franches vendangées.

Pourvu que les 4 matchs prévus ce dimanche soient prolifiques en buts.