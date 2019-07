Afrique: CAN 2019 / Bénin - Guinée Bissau - Après un match nul ennuyeux, les deux sélectionneurs analysent la rencontre

C'est la deuxième sortie du Bénin à la CAN 2019. Après un match épique des Écureuils face aux Black Stars, la sélection béninoise a voulu enchaîner devant la Guinée-Bissau et de surcroît prendre les 3 points. Le scénario n'a pas été idéal pour les deux équipes ce samedi. A l'arrivée, un match nul et vierge très décevant.

Avec le retour de Stéphane Sessegnon, Michel Dussuyer a opté pour un choix offensif. Face à une équipe joueuse de la Guinée-Bissau, le spectacle n'a pas été au rendez-vous. Malgré des occasions dans les 10 dernières minutes de la rencontre, aucune équipe n'a pu faire trembler les filets.

En conférence de presse d'après match, les deux sélectionneurs ont eu à analyser cette rencontre fade, pauvre en production de jeu avec un niveau technique bas.

« On a manqué un peu d'impact physique par moment. On a manqué un peu de justesse technique face à la Guinée-Bissau. Mais on est toujours en vie dans ce groupe F. Car on a un troisième match à jouer. Ce sera difficile parce qu'on va affronter le champion d'Afrique, qui n'est pas qualifié encore. [Sur le fait que le Bénin n'a jamais gagné de match à la CAN] Cette situation est frustrante. Lorsqu'on regarde la poule, l'adversaire a priori le plus abordable, c'est la Guinée-Bissau. Donc, il y a beaucoup de regret de ne pas avoir obtenu cette victoire ce soir », a fait savoir Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin.

« Ce n'est pas un bon résultat. La Guinée-Bissau jouait pour gagner. Mais ça a été très difficile contre le Bénin. C'est une équipe très forte. Un point, c'est bon, tout de même. Lors du dernier match, nous allons tout faire pour gagner face au Ghana et passer ce premier tour, avec 4 points », a déclaré Baciro Candé, sélectionneur des Os Djurtus de la Guinée-Bissau.

Les deux équipes auront fort à faire lors de la dernière journée de la CAN 2019. Le Bénin va affronter le champion en titre le Cameroun. La Guinée-Bissau sera face au Ghana. Les deux matchs vont se jouer simultanément ce mardi sous les coups d 16h GMT.