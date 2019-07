Afrique: CAN 2019 - Les chiffres clés de la deuxième journée des matchs de groupes

Fin de la deuxième journée des matchs de poule de la CAN 2019 ce samedi. Au terme de cette journée, des équipes ont marqué de la plus belles des manières la compétition. Cette deuxième journée des phases de groupes a permis à certaines d'entre elles de se qualifier pour le second tour et pour d'autres de se repositionner dans le classement.

Voici les chiffres clés de cette deuxième journée :

16 buts ont été marqués en 12 rencontres soit 1,33 buts par match.

4 équipes ont déja compostés leur ticket pour les huitièmes de finales: L'Egypte, le Nigéria, l'Algérie et le Maroc.

La meilleure attaque de cette 2ème journée est le Kenya avec 3 buts inscrits

Avec au total 5 buts, le match entre le Kenya et la Tanzanie est le plus prolifique en buts: Kenya 3-2 Tanzanie.

Avec 2 buts marqués face à la Tanzanie, le Kenyan Mickael Olunga est le meilleur buteur de la deuxième journée.

12 équipes ont gardé leur cages inviolés: l'Egypte, le Nigéria, Madagascar, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, l'Angola, le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau.

1 Groupe n'a pas connu de buts : le groupe F avec les matchs nuls et vierges entre le Cameroun et le Ghana; le Bénin et la Guinée-Bissau.