Burundi/Guinée: CAN 2019 - Face au Burundi, victoire obligatoire et impérative pour la Guinée

Dos au mur, la Guinée va jouer son 3ème match de poule à la CAN 2019 face au Burundi. Ayant le statut de favori après le Nigéria dans le groupe B, le Syli national a aligné deux mauvaises contre-performances. Ce qui fait que l'équipe guinéenne a impérativement besoin d'une victoire pour se repositionner et envisager une qualification au second tour.

C'est en mode guerrier que les joueurs guinéens vont aborder cette rencontre importantissime. Et c'estr ce qu'on peut retenir de la conférence de presse du sélectionneur guinéen, Paul Put.

« On sait que notre qualification passera forcément par une victoire contre le Burundi demain et c'est bien possible. Nous sommes dans un combat, c'est vrai que nous avons perdu un combat mais pas la guerre, et demain (ce dimanche) c'est la guerre. Je suis sûr que tous les joueurs sont conscients et très motivés pour la victoire. On le sait tous que c'est un match décisif pour nous. La Guinée fera tout pour remporter les trois points ce dimanche contre la formation du Burundi », a-t-il indiqué.

Véritable play-maker du Syli national, Naby Keita met un doute quant à sa participation à cette affiche face au Burundi. Annoncé forfait pour ce match, le milieu de terrain de Liverpool n'a pas rassuré sur son état physique.

« J'ai joué contre le Nigéria et il était prévu que je joue la première période ou 50 minutes à cause de mon état actuel. Ils m'ont fait remplacer et c'était normal, mais le lendemain et hier, je n'ai pas pu faire l'entrainement. Pour le match de demain contre le Burundi, je ne sais pas encore si je peux jouer, on va d'abord s'entrainer ce soir (ce samedi) et après on verra la suite », a laissé entendre Naby Keita en conférence de presse ce samedi au Caire en Egypte.

En quête également de points pour arracher une éventuelle 3ème place, le Burundi va sûrement mener la vie dure à la Guinée. Un match qui s'annonce excitant au stade le l'Académie militaire du Caire à partir de 16h GMT.