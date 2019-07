Afrique: CAN 2019 - Le Sénégal doit se rassurer et de rassurer ses supporters

Après sa défaite contre l'Algérie (1-0), le Sénégal est appelé à réagir lors de cette dernière journée de poules de la CAN 2019, au risque de passer à la trappe dès ce premier tour de cadrage. Ainsi, ce lundi, les Lions de la Téranga (3 pts) devront se défaire du Kenya.

L'heure n'est pas à la peur mais au questionnement pour cette équipe phare du continent africain. Le Sénégal se retrouve dans une situation où la seule option pour poursuivre la compétition est de gagner. La défaite contre les Fennecs lors de la deuxième journée, interrogent. Car les hommes d'Aliou Cissé ont échoué lors de leur premier gros test dans cette CAN 2019. Opposés à l'Algérie, les Lions de la Teranga se sont inclinés s'exposant à la pression de leur adversaire du jour, le Kenya. Les Lions sénégalais doivent se qualifier ce lundi contre le Kenya en huitièmes de finale pour s'éviter une chute douloureuse.

Pour le Sénégal, l'équation n'est pas compliquée : il ne faut pas perdre contre le Kenya pour aller directement en 8es. Ce que confirme l'attaquant Sada Thioub : « Perdre n'est pas une option. Nous sommes concentrés pour gagner et se qualifier ». Même si un match nul est synonyme de qualification, les Lions ont tout intérêt à gagner cette rencontre, histoire de se rassurer et de rassurer leurs supporters après « l'accident » contre les Fennecs (0-1).

Pour continuer l'aventure, au moins pour les huitièmes de finale, le Sénégal a besoin d'un point face au Kenya pour assurer sa deuxième place, mais les coéquipiers de Sada Thioub ne visent que la victoire. Le Sénégal est un cran au-dessus que cette sélection du Kenya. Nul doute que les bookmakers de Betway miseront sur les Lions de la Teranga qui assureront la victoire et la qualification par la même occasion.

Mais attention, les parieurs de Betway ne doivent pas sous-estimer les Harambee Stars qui peuvent créer la sensation en surprenant Sadio Mané et ses coéquipiers. Le Kenya peut toujours croire à la qualification mais sait la difficulté de rencontrer le Sénégal sur ce dernier match. Le Kenya a gagné la Tanzanie (3-2) lors de la dernière journée et a bien rebondi après 1 nul contre la RD Congo (1-1) en amical et 1 défaite face à l'Algérie (0-2) lors de son entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

Arbitre de Kenya-Sénégal

Pour cette rencontre, c'est l'arbitre égyptien Gehad Grisha qui a été désigné pour officier le match. L'homme en noir égyptien, international depuis 2008, avait été suspendu en mai dernier pour six mois après la finale aller de la Ligue africaine des champions entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis, sa prestation à l'occasion de cette rencontre ayant été considérée comme une « performance faible ». Pour la rencontre de ce lundi contre le Kenya, l'Egyptien ayant officié lors de la coupe du monde 2018, sera assisté par ses compatriotes Abouelregal Mahmoud et Ahmed Hassan Taba. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, s'exprimant au cours d'une conférence de presse, dimanche, avait jugé « catastrophique » l'arbitrage du Zambien Janny Sikwazwe qui a officié lors de Sénégal-Algérie (0-1) de jeudi dernier.

Onze probable des Lions

Confronté aux absences de Sabaly, Salif Sané et d'Alfred Ndiaye et contraint à gagner, Aliou Cissé va devoir modifier ses plans. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal devrait aligner Saliou Ciss, Gassama et Saivet se servant de son expérience pour gonfler le milieu de terrain. En difficulté sur le couloir droit de la défense face à l'Algérie, Moussa Wagué devrait quitter son poste pour se retrouver sur le côté gauche. Henri Saivet pourrait également être titularisé à la place de Krépin Diatta auteur d'un match moins face aux Algériens.

Onze de départ probable

Edouard Mendy-Gassama, Koulibaly-Cheikhou Kouyaté, Wagué Saliou Ciss-Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet -Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang.