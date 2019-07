Afrique: CAN 2019 - Le Sénégal et la Côte d'Ivoire à la relance, programme du jour

La phase de poules de la CAN 2019 touche à sa fin. Jusqu'au 19 juillet prochain, le continent africain vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule cette année sur le sol égyptien.

Ce lundi 1er juillet, Quatre matchs sont au menu, aujourd'hui, dans cette CAN 2019. Dans le groupe D, à 16h GMT, l'Afrique du Sud est opposée au Maroc et la Namibie affronte la Côte d'Ivoire, qui doit s'imposer pour assurer sa qualification en 8e de finale. Dans le groupe C, à 19h, la Tanzanie défie l'Algérie, déjà qualifiée, tandis que le Sénégal jour son avenir dans cette CAN 2019 contre le Kenya.

Le Maroc, déjà qualifié et qui dispute aujourd'hui son dernier match du premier tour, aura besoin d'un seul point pour confirmer sa première place du groupe D. Cet après-midi, les Marocains auront besoin d'un résultat nul face à l'Afrique du Sud pour terminer devant les deux autres grosses sélections du groupe, la Côte d'Ivoire et les Sud-Africains. De son côté, la Côte d'Ivoire, opposée à la Namibie, tentera de remporter son match pour profiter d'un faux-pas éventuel des Lions de l'Atlas.

La Tanzanie affronte l'Algérie pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C. Les Algériens ont parfaitement débuté la compétition avec 2 victoires en 2 rencontres, dont un succès contre le Sénégal (1-0). En face, les Tanzaniens ont subi deux défaites, contre le Kenya (3-2) et le Sénégal (2-0). Relancé par sa victoire sur la Tanzanie, le Kenya (3 points) ne partira pas favori face à un Sénégal (3 points) en quête de rachat après sa défaite face à l'Algérie.

Voici le programme des matches prévus ce lundi:

Groupe D

Afrique du Sud-Maroc : 16h00 GMT

Namibie-Côte d'Ivoire : 16h00 GMT

Classement : Maroc 6 pts (2 m) (Qualifié), Côte d'Ivoire 3 pts (2 m), Afrique du Sud 3 pts (2 m), Namibie 3 pts (2 m)

Groupe C

Kenya - Sénégal : 21h00 GMT

Tanzanie - Algérie : 19h00 GMT

Classement du groupe C :

1 Algérie 6pts (+3)

2 Sénégal 3pts (+1)

3 Kenya 3pts (-1)

4 Tanzanie 0pt (-3)