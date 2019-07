Afrique: CAN 2019 - Un dur apprentissage pour les Hirondelles du Burundi

Cohérent dans les éliminatoires avec en son sein l'un des meilleurs buteurs des éliminatoires, le Burundi a connu la dure réalité à la CAN 2019. Logés dans le groupe B en compagnie du Nigéria, Madagascar et la Guinée, les Hirondelles n'ont pas pu voler plus haut.

Arrivé en terre egyptienne pour créer la sensation, l'équipe burundaise a déçu. Ces joueurs phares comme Fiston Abdul Razak et Saïdo Bérahino n'ont pas été à la hauteur de l'évènement. Inefficace sur le plan offensif et laxiste défensivement, le Burundi s'en sort avec un bilan négatif. 3 défaites en 3 matchs, 4 buts encaissés, 0 but marqué est le bilan en chiffres des Hirondelles à la CAN 2019.

A l'issue de la dernière affiche du groupe B de la CAN 2019 perdue (0-2) devant la Guinée, le sélectionneur burundais Olivier Niyungeko, pense que l'équipe a appris à travers cet échec.

« C'est notre première participation, on n'a pas démérité et je félicite mes joueurs. Ça été très difficile et ce troisième match, avec le carton rouge dès le début du match, ça a été dure pour nous. On a beaucoup de choses à faire, et on va continuer à travailler pour construire cette équipe » a-t-il déclaré.