Ile Maurice: Mahébourg - Il menace de tuer sa mère et se rebelle contre la police

Un homme de 32 ans a été arrêté et placé en détention, jeudi 27 juin dernier. Pour cause: il a menacé de tuer sa mère, âgée de 47 ans, avec un sabre et il s'est rebellé contre la police, venue l'arrêter.

Il a comparu en cour, vendredi, et la police a objecté à sa remise en liberté. Une charge provisoire de Threatening Verbally et une autre de Rebellion pèsent sur lui. C'est en revenant à son domicile, jeudi, aux alentours de midi, que cette quadragénaire se retrouve nez à nez avec son fils de 32 ans. Ce dernier avait entre ses mains un sabre et un canif. Il aurait ordonné à sa mère d'emmener des femmes à la maison pour qu'il puisse passer du temps avec elles.

Lorsque cette dernière aurait essayé de le raisonner, il se serait emporté. Sa mère a fui et a eu recours à la police. À l'arrivée des officiers de police, il s'est mis à les insulter. Il les aurait aussi menacés alors qu'ils tentaient de l'interpeller. Il a finalement pu être maîtrisé.