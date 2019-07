Gabon: LE PAYNCoP GABON - L'invitation à la mutualisation des ressources et des compétences pour la promotion de la culture de la paix

La Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la paix (PAYNCoP Gabon) a pris part, hier jeudi 27 juin, à la première édition du "Gabao just for peace", organisée par le Mouvement jeunesse d'abord en partenariat avec l'AISSEC Gabon.

C'est le centre culturel la Concorde, situé à Glass, qui a servi de cadre à l'évènement qui a réuni plusieurs organisations de jeunesse, notamment le Conseil National de la Jeunesse (CNJ), le Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCoP Gabon), l'association Gabon Jeunesse et Culture, AISSEC Gabon....

Dédié à la promotion de la culture de la paix, l'évènement a été ponctué par plusieurs communications et panels de discussions. Intervenant sur le thème « quelle stratégie efficace des organisations de jeunesse pour la promotion de la culture de la paix », le Coordonateur National du PANYCoP Gabon a plaidé pour une mutualisation des ressources et des compétences.

Pour Jerry Bibang, la promotion de la culture de la paix est une tâche immense d'autant plus que la paix ne se limite plus à l'absence de guerre. Elle concerne plusieurs choses à la fois notamment le respect des principes de liberté, de justice sociale, droits de l'homme, la démocratie et bien d'autres. Elle implique surtout que chacun soit d'abord en paix avec lui-même avant de promouvoir cette paix autour de lui. Mais cela est-il possible dans un contexte marqué par une forte hausse du taux de chômage des jeunes ? Dans une société ou la violence verbale, physique et psychologique est très présente dans les couples, dans les familles et même en milieu scolaire ?

Autant de défis qui prouvent à suffisance qu'il importe de fédérer tous les acteurs autour des actions concertées pour un impact social et économique plus important. Dans cette optique, le Coordonateur National du PAYNCoP Gabon a abordé la création d'un Mouvement National pour la Promotion de la Culture de la Paix. Cette plate forme regroupera toutes les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine notamment le Réseau Panafricain des Jeunes pour la culture de la Paix, le Réseau Panafricain des femmes pour la culture de la paix, les femmes de presse pour la paix, les ambassadeurs de la paix, les fondations, clubs Unesco...

Intervenant sur le thème « la promotion de la culture de la paix à travers la culture », Johannie Mahinou, la Chargée des affaires juridiques du PAYNCoP Gabon a mis l'accent sur l'éducation familiale. Elle a insisté sur le fait qu'un enfant bien éduqué, bien encadré et respectueux des valeurs telles que le respect, la solidarité, la tolérance et le pardon est un potentiel ambassadeur de la paix. A contrario, l'enfant dont l'éducation de base a été ratée, celui qui ne respecte pas ces valeurs, est une menace à la paix dans sa famille, son quartier, son école et plus tard, dans son milieu professionnelle et pour le pays. La première édition de "Gabao just for peace" a eu le soutien et la participation active de l'UNESCO.