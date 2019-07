Gabon: Nzeng-Ayong - La mise en circulation du pont de la Nouvelle-cité arrive à point nommé

Le pont de la nouvelle-cité sise à l'avenue Jean Léon Meguire Me Mba, livré le 31 Mai dernier, a été mis en circulation ce 27 Juin 2019. Un léger retard qui trouve son explication dans la phase de test du pont.

La livraison et la mise en circulation tardive du pont de la Nouvelle-cité, sise à l'avenue Jean Léon Meguire Me Mba, a longtemps été à l'origine des débats houleux entre les populations de Nzeng-Ayong, idem pour les honorables et respectables députés de la treizième législature de notre Assemblée nationale. Interpellé sur le sujet, le 29 Mai de cette année, par les parlementaires en session plénière, le ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics, Arnaud Calixte Engandji Alandji, s'était montré plus au moins clair dans ses réponses. Pour lui, la livraison du pont devrait se faire deux jours plus tard, c'est-à-dire le 31 Mai 2019.

A cette date, les habitants de Nzeng-Ayong, principalement ceux de la Nouvelle-cité s'étaient massivement rendus sur les lieux du chantier en espérant voir le pont être ouvert à la circulation. La non-effectivité de la livraison du pont par les yeux de profanes avait une nouvelle fois suscité des débats sur la compétence du gouvernement à tenir ses promesses. Au point où la question sur la livraison du pont à une nouvelle fois fait l'objet d'une interpellation du ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics, lors de la session plénière du 26 Juin dernier par un honorable et respectable député. Suite à cela, la réponse du ministre a été applaudie des deux mains par l'ensemble des parlementaires. Au motif qu'elle était précise et instructive. De cette réponse, on apprend que la livraison du pont est effective depuis le 31 Mai dernier.

Elle s'est faite au ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics avec la société adjudicataire des travaux « Colas ». On apprend tout aussi que la mise en circulation du pont ne pouvait se faire le 12 Juin comme prévue, parce que le pont avait besoin d'une période beaucoup plus importante pour les essais de charge et des vérifications sur la potentielle déformation du pont, après qu'il est subi une charge de plus de vingt-cinq (25) tonnes. C'est suite à cela que le ministre a annoncé la mise circulation du pont pour le vingt-sept (27) juin 2019. Depuis cette date, les véhicules comme les piétons passent par le pont de la nouvelle-cité pour sortir de Nzeng-Ayong pour la ville, sans être obligé de bifurquer par le rond-point.