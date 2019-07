Congo-Kinshasa: Donald Trump - « J'espère renforcer les liens avec vous et la RDC grâce à notre partenariat pour la paix et la prospérité »

A l'occasion du 59ème anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président des États-Unis, Donald Trump, a adressé un message à son homologue Félix Tshisekedi. Dans son message, le président américain a émis le souhait de renforcer la coopération avec la RDC.

Donald Trump a salué l'alternance pacifique en RDC qui a eu lieu au travers des élections du 31 décembre 2018. « Cela a été une année historique pour la République démocratique du Congo. Après des années d'instabilité et d'incertitude, nous sommes encouragés par les engagements à réformer des institutions clés, et je souhaite à tous les Congolais un avenir meilleur et plus stable. J'espère renforcer les liens avec vous et la RDC grâce à notre partenariat pour la paix et la prospérité », a t-il dit dans son message.

Depuis que Félix Tshisekedi est aux affaires, les États-Unis et la République démocratique du Congo voient leur partenariat se consolider.

Et, cette volonté de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays, a été réaffirmée par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Ce dernier avait mis à nu leur souhait d'aider la RDC à promouvoir le respect des droits de l'Homme, la lutte contre la corruption et l'impunité.