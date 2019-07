Congo-Kinshasa: Éradication des groupes armés en RDC - Félix Tshisekedi face à une épineuse mission

L'insécurité grandissante régnant à l'Est du pays a atteint son paroxysme. De nombreux groupes armés congolais et étrangers ne veulent pas y quitter. Face à cette question sécuritaire de fond, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'en imprègne en misant sur un plan d'urgence pouvant rétablir la paix dans cette partie du pays.

En profitant de la commémoration de l'indépendance de la RDC, Félix Tshisekedi a appelé les Congolais au calme, en leur promettant un « plan sécuritaire » visant éradiquer des groupes armés étrangers dans l'Est du pays. « L'insécurité est aussi et surtout le fait des groupes armés étrangers. Un plan de leur éradication totale est en train d'être discuté avec la Monusco et les pays voisins concernés », a-t-il annoncé ce dimanche 30 juin.

Le chef de l'État congolais invite aussi les groupes armés à déposer les armes et à prendre part au processus de réintégration sociale. Il fait remarquer que le gouvernement en concertation avec la Mission des Nations-Unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) est en train d'étudier la possibilité de leur réinsertion dans la société.

Il a salué les efforts engagés par les FARDC d'avoir réduit certains groupes armés à l'Est du pays. « Nous saluons les nombreuses redditions des groupes armés observées depuis notre accession à la Magistrature suprême », a-t-il ajouté.

FARDC-MONUSCO

Dans un entretien accordé aux médias français RFI et France 24, le président Félix Tshisekedi avait affiché sa volonté de voir la Monusco travailler avec les différents services de la Monsco. « Il y a eu des tensions à certains moments avec la Monusco donc peut être aussi dans un élan ça peut m'arriver mais ici pour le moment on a besoin de la Monusco, et surtout besoin dans les zones à problème. Je vous ai parlé de renforcement des capacités de nos forces de sécurité et défense, la Monusco est un partenaire essentiel comme la brigade d'intervention composée de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi. En ce moment nous avons besoin d'appui par rapport à nos capacités de défense et la Monusco est nécessaire », avait déclaré Félix Tshisekedi aux médias français.

Par contre, le professeur Jojo M. Sekimonyo propose un plan Marshall pour sortir les provinces de l'Est du pays de la crise sécuritaire. Il évoque dans ses propositions notamment le développement économique des provinces plutôt que la réponse militaire qui, selon lui, ne conduit pas à une solution durable. « Le problème qu'on a dans l'Est, c'est beaucoup plus socio-économique que sécuritaire. Le président dit qu'on doit neutraliser les groupes armés dans l'Est, je pense que la solution à cette situation passe par la prise en compte des problèmes socio-économiques. Il faut mettre de l'argent dans l'Est du pays dans les programmes de développement, la construction des routes, des hôpitaux. Et ça fera que l'Est soit plus attractif et ça permettra notamment la création d'une nouvelle culture. On fait la guerre tous les jours et la situation ne change pas, je pense qu'on doit investir dans les programmes de développement », a dit Jojo M. Sekimonyo dans une interview à Lepotentieloneline.net.

Si l'une des causes de cette instabilité est le chômage, soutient-il, la solution passe par la création d'un environnement qui puisse permettre la création d'emploi, l'entrepreneuriat et un écosystème pour développer l'économie.

Pour Jojo M. Sekimonyo, on ne peut pas imposer la paix, mais le développement économique peut aider au rétablissement de la paix dans cette partie du pays.

Par ailleurs, l'armée congolaise a annoncé que la milice qui semait la désolation à Djugu est totalement neutralisée. Félix Tshisekedi a dirigé le dimanche 30 juin une réunion du comité provincial de sécurité à Bunia. C'était en présence notamment des commandements des FARDC, de la PNC, de l'ANR et d'autres autorités provinciales.