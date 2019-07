Afrique: Choiseul Africa business forum - La première édition prévue les 3 et 4 octobre prochain à Nice

Les 3 et 4 octobre prochains se tiendra à Nice la première édition du Choiseul Africa Business Forum, le rendez-vous annuel dédié aux opportunités d'affaires en Afrique et avec l'Afrique.

«Organisé par l'Institut Choiseul en collaboration avec la métropole de Nice Côte d'Azur et plusieurs partenaires institutionnels et économiques de premier plan, cette plateforme réunira sur un mode interactif quelque 400 à 500 décideurs africains et européens parmi les plus influents des deux continents », renseigne un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Organisé en sessions plénières ou en ateliers sectoriels, le forum explorera les différentes opportunités offertes par la coopération entre les sphères publique, privée et institutionnelle et donnera la parole à des acteurs clés de l'économie africaine sélectionnés avec soin pour leur rôle dans l'essor du continent. «Une variété de profils reflétant toutes les facettes du monde des affaires africain.

Réunissant dirigeants d'entreprises, chefs d'États et ministres, bailleurs de fonds internationaux, représentants des principales institutions financières mondiales, le forum offrira un aperçu synoptique des dynamiques économiques à l'oeuvre en Afrique autour de figures telles que Vera Songwe, Abdul Samad Rabiu, Mohammed Dewji,

Thierry Breton, Naguib Sawiris, Amadou Gon Coulibaly ou Makhtar Diop », ajoute la même source.

«Notre ambition est de tirer parti de synergies et d'une proximité historique, géographique et culturelle insuffisamment exploitées dans le but final de se muer en catalyseur du monde des affaires africain et d'explorer de nouveaux champs de partenariats au bénéfice d'une croissance partagée », a déclaré Pascal Lorot, président de l'Institut Choiseul.