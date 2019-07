Cote d'Ivoire: Béoumi - Les populations invitées à s'éloigner des manipulations des hommes politiques

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné a exprimé le samedi 29 juin, la compassion du Gouvernement et de toute la nation ivoirienne aux victimes de l'affrontement intercommunautaire survenu récemment à Béoumi.

Ces violences sans précédents ont eu pour conséquences la mort de 16 personnes, 120 blessées ainsi que de nombreux dégâts matériels.

Témoignant la solidarité du Gouvernement, Mariatou Koné a remis la somme de 500 000 FCFA à chaque ayant droit de personne décédée et 50 000 à chacun des blessés.

Les communautés Baoulé et Malinké, opposées lors de ce conflit, ont reçu chacune 5 millions de francs pour soutenir leurs membres ayant perdu des biens.

Outre ces soutiens financiers, La ministre a fait un important don en vivres composé de riz, d'huile, de patte alimentaire et de tomate.

Cette cérémonie de compassion a aussi enregistré la restitution des travaux d'un dialogue intercommunautaire ouvert le jeudi 27 juin initié par la Ministère en charge de la Cohésion Sociale avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Réagissant aux causes du conflit de Béoumi « 2020 n'est pas arrivé et il y a déjà 16 morts, 120 blessés et 300 personnes déplacés sans compter les victimes de pillage. Et si 2020 arrive ? Ça sera comment ? Non ça suffit !

On a compris que la rumeur est l'arme utilisée ici à Beoumi pour attiser la haine, la vengeance. On a aussi compris que les réseaux sociaux sont les moyens rapides de diffusion et de manipulation.

Populations de Beoumi, quelle est votre sens de la responsabilité lorsque des mains obscures essaient de vous diviser, vous envoient faire du mal à vos frères ? Je vous invite à vous éloigner des manipulations des hommes politiques.»

Cette cérémonie a enregistré la présence du Ministre Sidi Tiémoko Touré, fils de la région, du corps préfectoral et une délégation du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) conduite par son Représentant Résident Adjoint, Luc Gnonlonfoum.